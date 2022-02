Bertrand Godin Collaboration spéciale

Voilà plus d’un siècle que les conducteurs utilisent leurs essuie-glaces, sans jamais les remettre en question… Depuis 1902, année de leur invention, les essuie-glaces n’ont pratiquement jamais changé. Et ce n’est pas faute d’être utilisés, bien au contraire. Qu’on les utilise pour la glace et le calcium en hiver, pour la pluie et les moustiques en été, ils nous sont d’un recours de tous les instants pour dégager notre champ de vision et, par conséquent, pour nous assurer une conduite en pleine sécurité.

Ils nous sont d’un heureux recours dans une certaine mesure, à tout le moins. Car force est d’admettre que si un conducteur veut s’assurer d’avoir un pare-brise propre à 100 % tout au long de son trajet, il devra parfois aussi utiliser un chiffon pour nettoyer la vitre parfaitement avant de prendre la route.

En course automobile, nous utilisons pour notre part des pellicules transparentes que l’on peut appliquer sur la visière de notre casque, pellicule que l’on peut enlever lorsqu’elle est souillée. Efficace, oui, mais ça ne dure jamais bien longtemps.

Or voilà que Tesla pourrait apporter un changement important dans le domaine. L’entreprise californienne tend vers l’innovation avec son intention de créer un système d’essuie-glaces au laser qui permettrait de nettoyer parfaitement les vitres des véhicules, et sur leur pleine étendue. Une petite révolution en soi.

Jusqu’à ce jour, deux demandes de brevet ont été déposées en ce sens par l’entreprise d’Elon Musk. Des innovations qui, si elles se concrétisent un jour, pourraient transformer les habitudes des conducteurs.

Les essuie-glaces de l’avenir

Pour l’instant, le système au laser est un simple concept à l’étude, mais il pourrait devenir réalité dans un avenir pas si lointain. Et il n’est pas si compliqué.

Il s’agit d’un système de nettoyage dans lequel les rayons laser auraient pour mission d’irradier une zone sale pour la rendre propre. Une détection précise du laser permettrait effectivement de cibler toute particule intruse sur le verre, que ce soit de la poussière ou un débris, et de l’éliminer. Tout cela, sans pour autant traverser le verre et déranger les occupants du véhicule.

On lui prête par ailleurs quelques vertus élargies.

Non seulement le laser pourrait être utilisé sur l’ensemble des vitres de la voiture, mais il pourrait l’être aussi sur la caméra de recul, ou toute autre caméra. Si ces caméras étaient propres en permanence, leur efficacité serait nettement améliorée.

Même chose pour le panneau solaire du toit du véhicule, ou pour les fameuses tuiles solaires (Solar roof) développées aussi par Tesla, des tuiles solaires qui peuvent être installées sur les maisons, de manière à ce que notre toiture produise de l’énergie. Une technologie au laser du genre permettrait de diminuer l’entretien de ces toits, et de tout autre panneau solaire, d’ailleurs.

Pour les véhicules, certains croient que le laser pourrait aussi potentiellement être assez puissant pour enlever l’eau, lorsque la pluie tombe sur le pare-brise. Mais dans les informations recueillies jusqu’à ce jour, cet aspect demeure incertain.

En tandem avec des essuie-glaces électromagnétiques ?

En ce qui a trait au pare-brise spécifiquement, Tesla pourrait aisément régler le problème de l’eau en associant son système laser à un autre système sur lequel l’entreprise planche actuellement, celui des essuie-glaces électromagnétiques.

Ces essuie-glaces nouveau genre auraient eux aussi plusieurs avantages à proposer aux conducteurs. Les balais seraient plus minces, avec un design plus discret que celui des essuie-glaces classiques. Par conséquent, ils gêneraient moins la vue du conducteur, ils couvriraient une zone plus importante et seraient plus efficaces. En plus, ces essuie-glaces électromagnétiques grugeraient moins d’énergie à la batterie du véhicule, lui laissant plus d’autonomie.

Certains experts estiment que, pour le moment, ces essuie-glaces électromagnétiques pourraient arriver sur le marché bien avant le système au laser. L’avenir nous le dira.

Mais si le passé est garant de l’avenir, Tesla pourrait nous surprendre. Le constructeur automobile est d’ores et déjà innovateur en la matière en utilisant déjà un capteur d’humidité dans ses véhicules, système où l’intelligence artificielle est chargée de s’assurer que le pare-brise de la voiture est toujours impeccable.

Depuis 2019

Le système au laser de Tesla est revenu dans l’actualité l’automne dernier du fait que son brevet a enfin été validé, mais voilà déjà plus de deux ans que le constructeur automobile l’avait déposé.

Cela dit, ce n’est pas parce qu’une technologie a été validée qu’elle sera assurément appliquée, mais il est permis de croire que Tesla y songe sérieusement. Les concepteurs des véhicules de la marque visualisent son arrivée, en tout cas. Sur les photos officielles de deux des prototypes de Tesla, le Roadster et son fameux Cybertruck, les véhicules n’ont aucun essuie-glace… Un indice ? À suivre.

Tesla sera à suivre dans plusieurs domaines, d’ailleurs. En 2021, l’entreprise a présenté un robot humanoïde qui aurait pour mission d’appuyer l’humain au travail dans des tâches dangereuses ou répétitives. On n’arrête pas le progrès !