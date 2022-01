Porsche Taycan GTS et Taycan GTS Sport Turismo

La famille grandit

(Willow Springs, Californie) Encore un nouveau Taycan ! Il y a six mois débarquait le Cross Turismo qui, lui-même, suivait d’assez près la berline Taycan. Cette fois, le modèle tombé de la dernière pluie se nomme Sport Turismo GTS, appellation ancestrale désignant les Porsche les plus « homogènes ». Pas les plus puissantes ni les plus chères, mais les plus équilibrées.