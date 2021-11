Auto

Conseils d’expert

L’automobile en questions : la sagesse

Q. Puisque je souhaite que mon prochain véhicule soit complètement électrique et que je voulais me procurer autre chose qu’une Tesla Model 3, je viens de verser un acompte sur une BMW i4 pour une livraison potentielle à la fin de 2022 […]. Comme il s’agit d’un véhicule complètement nouveau, donc n’ayant aucune donnée sur sa fiabilité, et considérant que son coût est tout de même considérable, je me demandais s’il était préférable de le louer plutôt que de l’acheter. Est-ce que l’i4 utilisera une technologie semblable à celle de l’i3 ou sera-t-elle complètement différente ? Mon but serait de garder le véhicule entre 5 et 10 ans si la fiabilité est au rendez-vous. — Francis T.