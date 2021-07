Le nom Jeep est légendaire. Mais le Ford Explorer, le Honda Pilot et, plus récemment, le Kia Telluride se sont fait un nom.

Ford Explorer

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Explorer

Prix : à partir 45 669 $

Dans sa déclinaison Timberline (53 024 $), le Ford Explorer est sans doute le concurrent le plus coriace du Grand Cherokee L dans les sentiers. Prometteuse sur papier, son architecture nouvelle ne livre pas son plein potentiel en matière d’agrément. Des raffinements sont à prévoir. Le moteur six cylindres suralimenté affiche plus de tempérament que celui du Jeep, et ce, même si la boîte à 10 rapports montre de la langueur. À noter que l’Explorer est le seul utilitaire de sa catégorie à proposer une version hybride rechargeable.

Honda Pilot

Prix : à partir de 42 905 $

PHOTO WES ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda Pilot

Le Pilot n’est plus une jeunesse, sans doute, mais son homogénéité en fait toujours l’un des meilleurs choix de la catégorie. Son comportement routier est solide et son étonnante agilité fait rapidement oublier sa taille et son poids. Son moteur V6 offre une courbe de puissance plus linéaire que celle du moteur du Grand Cherokee L, et cela se traduit par une accélération plus vive. Hélas, une version hybride tarde toujours à se manifester. Sur le plan de l’aménagement intérieur, le Pilot demeure une référence. De tous les modèles de ce segment, cet utilitaire est le plus ingénieux (accès à la troisième banquette notamment), même si l’espace disponible à la troisième rangée est compté.

Kia Telluride

Prix : à partir de 44 995 $

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Telluride

Salué par la critique, le Telluride (cela vaut également pour le Hyundai Palisade) est à l’heure actuelle la coqueluche de la catégorie. Et pour cause. Cet utilitaire sud-coréen apparaît plus valorisant, plus cossu et aussi plus spacieux que plusieurs de ses concurrents, y compris le Grand Cherokee L. Par rapport à celui-ci, le Telluride apparaît mieux équipé. Et il bénéficie aussi d’une meilleure couverture de garantie : 5 ans/100 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km pour le Jeep. Le Telluride ne remporte pas tous les points de comparaison pour autant. La consommation de son moteur V6 est tout aussi importante que celle du Grand Cherokee L et, contrairement à celui-ci, il s’enlise beaucoup plus rapidement dans les sentiers non balisés.

L’avis des propriétaires

Bon tracteur

Je possède un Grand Cherokee 2020 avec le moteur V6 de 3,6 L. Outre le fait que j’aime le véhicule, je voudrais souligner qu’il remorque facilement une roulotte de 4000 lb sans trop forcer dans les côtes. La consommation d’essence tourne alors autour de 22-23 L/100 km, ce qui est raisonnable compte tenu de l’attelage. Auparavant, j’avais un Grand Cherokee Laredo 2008 avec moteur diesel (Mercedes).

– Michel S.

Satisfait malgré de petits soucis

Je possède un Grand Cherokee 2019 Limited avec moteur V6 de 3,6 L et une capacité de remorquage de 6200 lb. Je l’utilise surtout pour remorquer une roulotte de 5000 lb (en incluant bagages et passagers). J’ai possédé d’autres VUS et le Jeep Grand Cherokee est conçu pour ce type de travail. Je suis très satisfait de la puissance du moteur, de la transmission (qui est un peu lente à réagir), des freins efficaces et, surtout, de la rigidité de la caisse. Le diamètre des barres stabilisatrices est le double de celui des barres de la concurrence. Le véhicule est silencieux et confortable, et le receveur de l’attelage est positionné au bon endroit, soit à la hauteur du pare-chocs. Cependant, j’ai eu un problème avec le système GPS, qui ne reconnaissait plus ma position. Le dépositaire a dû remplacer l’écran et le module. C’est un véhicule qui a été construit pour travailler, tout en étant plaisant à conduire.

– Pierre G.

Fiabilité rassurante

Je suis propriétaire d’un Jeep Grand Cherokee 2014 équipé d’un moteur V6 de 3 L turbodiesel avec au compteur un peu plus de 111 000 km. C’est un véhicule que j’apprécie beaucoup, et ce, pour plusieurs raisons. Sa fiabilité me rassure et son coût d’entretien est raisonnable. J’ajouterais ensuite son confort, de même que sa frugalité pour ce qui est de la consommation de carburant, soit environ 8,5 L aux 100 km sur l’autoroute. Par ailleurs, et cela a influencé mon choix, il me procure la capacité de remorquage de 3946 kg dont j’ai besoin. Certains trouveront que le son du moteur à bas régime est un peu rugueux, mais il devient très silencieux en vitesse de croisière. Bref, un achat qui s’est avéré jusqu’ici avantageux et que je ne regrette pas.

– Michel G.