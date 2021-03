Pour marquer l’arrivée du printemps, La Presse survole une dizaine de nouveautés de la cuvée moto 2021. De l’extrême à l’accessible en passant par l’étrange, il y en a pour tous les goûts.

Bertrand Gahel

Collaboration spéciale

BMW R18

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW R18

Après le succès tiède de sa première incursion dans le créneau custom, BMW avait quitté celui-ci pour se concentrer sur les catégories collant mieux à son image de marque. Mais il ne faut jamais dire jamais et, pour 2021, le constructeur allemand revient à la charge avec la spectaculaire R18. Mue par un immense bicylindre Boxer de 1802 cc — il mesure pas moins de 3 pi de largeur ! —, elle se démarque par un style rappelant les BMW des années 1920 et 1930. Malgré sa ligne d’époque, l’allemande propose toutes les technologies auxquelles on s’attend d’une routière moderne. Prix de détail : 20 895 $.

Harley-Davidson Pan America

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Harley-Davidson Pan America

La marque Harley-Davidson a beau être connue de la planète entière, actuellement, elle travaille dur pour renverser le ralentissement de ses ventes. La nouvelle Pan America de classe aventure fait partie du plan de relance. Outre sa ligne un peu étrange rappelant la capacité de Harley à oser en matière de style, la Pan America n’a rien à voir avec quoi que ce soit qui a été produit à ce jour par la marque américaine. Mue par un moderne bicylindre en V de 1250 cc et gavée de fonctions électroniques, elle est offerte à partir de 20 999 $ et fait face à une concurrence coriace de KTM et BMW, entre autres.

Suzuki GSX1300R Hayabusa

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI Suzuki GSX1300R Hayabusa

Difficile de croire que plus de 20 ans ont passé depuis que la première « Busa » a triplé la limite de vitesse. Ses performances, sa ligne très particulière et sa remarquable stabilité lui ont valu le statut de moto culte. En 2021, pour la seconde fois à peine, Suzuki revoit le modèle en profondeur. Les aides électroniques au pilotage font leur arrivée en masse et la ligne se voit rajeunie de manière spectaculaire, mais la mécanique est seulement raffinée et perd même quelques chevaux, ce qui est surprenant. Malgré cela et en dépit d’un prix ayant bondi de 15 699 $ à 22 399 $, toutes les unités importées au Canada ont été réservées en 24 heures.

Honda Rebel 1100

PHOTO MICHAEL BRIGIDA, FOURNIE PAR HONDA Honda Rebel 1100

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Honda s’est longtemps inspiré des customs Harley-Davidson pour créer les siennes. La récente chute des ventes de customs a néanmoins poussé plusieurs marques soit à cesser d’en produire, soit à offrir des produits différents. Chez Honda, cette différence ressemble à la famille Rebel, qui reçoit une nouvelle version 1100 en 2021. Presque aussi compacte que l’accessible 500, la 1100 est propulsée par une version recalibrée du bicylindre parallèle de 1084 cc de l’Africa Twin, ce qui en augmente considérablement les performances. Équipée d’une suite d’assistances électroniques, la nouveauté offre le choix d’une transmission manuelle pour 12 999 $ ou automatique pour 13 999 $.

KTM Duke 200

PHOTO FOURNIE PAR KTM KTM Duke 200

Les motocyclistes bien nantis avides de très hautes performances ont l’embarras du choix sur le marché actuel. Par contre, les manières d’accéder à la moto avec un budget très faible s’avèrent limitées, une situation à laquelle KTM remédie avec sa Duke 200, à 4599 $, ABS inclus. Déjà offerte ailleurs dans le monde où les très petites cylindrées sont communes, elle est pour la première fois offerte au Canada en 2021. Il s’agit plus ou moins d’une Duke 390 ramenée à 199,5 cc, donc d’une moto solide, légère et précise dont les 26 respectables chevaux permettent même d’envisager des sorties sur l’autoroute. Du beau, bon et vraiment pas cher.

Indian Chief

PHOTO FOURNIE PAR INDIAN MOTORCYCLES Indian Chief

Éternelle rivale de Harley-Davidson, Indian est la seule autre marque qui continue de croire au créneau custom et d’y investir des ressources considérables. En 2021, le constructeur nous surprend en repensant complètement sa Chief. Il faut savoir que celle-ci, avec ses célèbres garde-boue enveloppants, a été le premier modèle présenté après le rachat de la marque par Polaris. Or, sur la nouvelle version, ces fameux garde-boue disparaissent et font place à un style toujours élégant, mais bien plus commun, ce qui permet en revanche d’abaisser les prix. Sans ABS, mais avec le désirable gros V-Twin de 111 po3, la Chief est offerte à partir de 16 999 $.

Triumph Trident

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Trident

La célèbre Speed Triple de 1200 cc est l’une des Triumph les plus désirables, mais sa facture frôlant les 20 000 $ la destine aux plus fortunés. Pour environ 12 000 $, la Street Triple de 765 cc représente une solution de rechange intéressante. Cependant, Triumph offre encore plus abordable en 2021 avec la toute nouvelle Trident de 660 cc. En dépit de sa facture de 9095 $, la nouveauté demeure mue par un tricylindre, un type de moteur pour lequel le constructeur anglais est particulièrement réputé. Produisant 81 chevaux et présentée simplement, la Trident peut être envisagée par un large éventail de motocyclistes, dont les nouveaux venus. ABS et instrumentation à écran couleur sont livrés de série.

Kawasaki Ninja ZX-10R

PHOTO FOURNIE PAR KAWASAKI Kawasaki Ninja ZX-10R

Propulsée par un quatre-cylindres révisé générant prêt de 200 chevaux et dotée d’une partie cycle améliorée, la Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 affiche une spectaculaire nouvelle ligne. Réputée pour ses multiples championnats en Superbike Mondial, entre autres, la ZX-10R propose une série de caractéristiques destinées à maintenir sa performance en course. On remarque notamment un carénage dont les ailettes augmenteraient l’adhérence de l’avant ainsi qu’un châssis dont la géométrie a été optimisée. Comme c’est devenu la norme dans cette catégorie, une foule d’assistahences électroniques aident le pilote à exploiter le maximum du châssis et de la puissance sur un circuit. Prix de détail : 19 999 $.

MV Agusta Brutale 1000 RR

PHOTO FOURNIE PAR MV AGUSTA MV Agusta Brutale 1000 RR

Le constructeur italien MV Agusta crée les plus belles motos du monde, une affirmation très bien appuyée par cette nouvelle génération de la Brutale 1000 qui est tout simplement magnifique. Coûtant près d’une cinquantaine de milliers de dollars, elle est l’une des motos les plus chères du marché. Elle garantit non seulement des frissons grâce à ses 208 chevaux, mais aussi des regards envieux, car peu importe où tombent les yeux, tant les proportions d’ensemble que l’attention portée aux détails sont du meilleur goût. Un tel niveau de puissance serait très difficile à gérer sur une moto standard sans assistances électroniques. C’est pourquoi la Brutale en est copieusement équipée.

Yamaha MT-07

PHOTO FOURNIE PAR YAMAHA Yamaha MT-07

Aux motocyclistes recherchant d’intéressantes performances à prix raisonnable, Yamaha propose la MT-07. Pour une facture de 8799 $, on doit chercher loin avant de trouver une moto aussi amusante et agile. Si le bicylindre parallèle de 689 cc ne semble rien offrir de particulier sur papier, une fois sur la route, il est franchement épatant par sa vivacité et ses accélérations. Pour 2021, la MT-07 bénéficie d’une nouvelle ligne avec phares DEL, d’améliorations aux freins et d’un guidon plus large, entre autres. Dans un marché favorisant souvent les performances extrêmes accompagnées d’un prix élevé, la MT-07 fait plutôt tout pour rester à la portée du portefeuille moyen.