Prendre la route des vacances à l'ère de la COVID-19

Pour les raisons qu'on connaît, prendre la route des vacances cet été risque d'être une aventure d'un tout nouveau genre… Avec la distanciation physique et la désinfection régulière à ajouter parmi les activités à faire en famille, gracieuseté de la COVID-19, peut-être est-il plus sage de s'équiper de quelques accessoires qui rendront le trajet plus agréable… et plus sûr. Voici cinq suggestions.