L’École nationale de théâtre a annoncé jeudi la nomination de Fanny Pagé à titre de nouvelle directrice générale.

Stéphanie Morin La Presse

Madame Pagé, qui occupait depuis janvier 2021 le poste de cheffe de la direction des opérations à l’ÉNT, aura pour mission de poursuivre la nouvelle vision d’ouverture et d’inclusion de l’institution culturelle. Parmi les défis qui l’attendent, notons notamment la difficulté de recruter de nouveaux élèves dans un contexte d’après-pandémie et l’intégration des communautés autochtones.

« Des défis stimulants nous attendent alors que le milieu du théâtre se remet de la pandémie et que l’École poursuit son évolution tout en veillant à ce que les arts de la scène demeurent un aspect important de notre société », a indiqué la nouvelle directrice générale par voie de communiqué.

Avant de se joindre à l’ÉNT, Fanny Pagé a travaillé notamment pour le Cirque du Soleil et pour Franco Dragone Entertainment Group. Au cours de sa carrière, qui s’étend sur plus de 20 ans, elle a occupé différents postes en production de spectacles, en direction des opérations et en ressources humaines.

Elle succède à Gideon Arthurs, qui était en poste depuis 2014.