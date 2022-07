L’importance qu’on accorde à l’emploi, au succès et à l’argent dans la vie est au centre de la nouvelle création du Théâtre de la Dame de Cœur, Victor et le cadeau des songes. Comme le personnage principal de la pièce, vous dites-vous parfois : « Je fais juste travailler » ? L’invitation à ralentir lancée par ce spectacle de marionnettes surdimensionnées devrait vous interpeller.

Véronique Larocque La Presse

Le chant des oiseaux, le clapotis de la rivière, l’air frais de la campagne : tous ces éléments qui entourent le public au Théâtre de la Dame de Cœur appellent au calme. « Ce spectacle-là est très immersif », affirme le metteur en scène Richard Blackburn. À un point tel que dès qu’on arrive sur ce site enchanteur, situé dans le village d’Upton, avant même que la pièce ne commence, on goûte à cette vie moins effrénée dont parle Victor et le cadeau des songes.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des lampes à ultraviolets sont utilisées lors d’un segment.

Lors de son 25e anniversaire, Victor, jeune employé ambitieux, fait le vœu « de réussir ». Celui qui croit que le travail et l’argent le mèneront loin dans la vie est conseillé par un rongeur carriériste et ratoureux.

La thématique exploitée est celle du hamster qui court dans notre tête et qui nous fait parfois faire des choix incongrus qui nous font déraper. Richard Blackburn, metteur en scène

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Victor est conseillé par un hamster ratoureux.

M. Blackburn précise que l’inspiration de la pièce vient du livre Pensouillard le hamster, du Dr Serge Marquis.

« Pour explorer cette idée-là, on a décidé d’utiliser le rêve », poursuit celui qui est aussi directeur artistique et général du Théâtre de la Dame de Cœur. « Dans le songe, la narration peut être vraiment libre. On suit l’évolution de notre protagoniste de manière très insolite, très farfelue, dans un éclatement scénographique total. »

Le grand Victor, impressionnante marionnette surdimensionnée, reste assoupi la majeure partie du spectacle. C’est un Victor beaucoup plus petit, celui des songes, que l’on suit sur l’immense castelet de 180 degrés. Tour à tour, il interagit avec le hamster avare, mais aussi avec sa tirelire d’enfance, une funambule géante, un escargot créé à partir de pantoufles et même un extraterrestre en forme de cuillère. « Très insolite, très farfelu. » Richard Blackburn l’a bien dit.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Combat de dindons devant le grand Victor assoupi

Pour les enfants ?

Dans les songes de ce rêveur anxieux, le personnage de la grand-mère amène Victor à revoir ses priorités. « C’est beau travailler, mais il faut aussi penser à tout le reste », « retraité ou pas, c’est toujours bon de ralentir » et « prendre son temps, ce n’est pas le perdre » sont quelques-unes des sages paroles, signées par Marilyn Perreault, que la mamie a pour son petit-fils et, par le fait même, pour le public.

« Une thématique comme celle-là va être plus proche des adultes », souligne Richard Blackburn.

Est-ce que les enfants aimeront quand même le spectacle ? À voir les nombreux jeunes visages ravis à la fin de la pièce, on en conclut que oui. Ils ne comprendront pas nécessairement les mêmes choses que les adultes, avait toutefois dit à La Presse le metteur en scène avant la représentation.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’énorme gâteau d’anniversaire de Victor

Vérification faite auprès des deux fillettes de 7 et 8 ans avec qui on a assisté à la pièce : il avait raison. Où les adultes voient une métaphore entre le hamster et l’anxiété, elles n’y voient qu’un drôle d’animal. Quand on dit que Victor a 25 ans, elles croient que c’est un enfant, notamment car il est plus petit que sa mamie. D’ailleurs, ce personnage de grand-maman gâteau a beaucoup plu aux petites filles.

Mais au-delà de l’histoire, c’est surtout la scénographie qui impressionne dans ce théâtre en plein air comprenant 500 sièges pivotants.

Un des avantages du théâtre, c’est de pouvoir exister en temps réel autour du public, à travers le public et au-dessus du public. Richard Blackburn

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le drôle d’extraterrestre

Son équipe et lui cherchent toujours des moyens éclatés d’utiliser toutes ces dimensions. Une montgolfière et une soucoupe volante qui planent dans les airs, un combat de dindons dans la foule ou encore un escargot géant qui s’arrête à quelques centimètres des spectateurs sont des exemples qui montrent en quoi l’expérience théâtrale à Upton est si différente et captivante.

Pour la première fois depuis la création du théâtre il y a 46 ans, quelques éléments surgissent même du sol. « On a reconstruit la plateforme sur laquelle est le public, mais en se dotant d’un sous-sol », explique Richard Blackburn. À ses yeux, cette nouveauté ouvre la porte à de nombreuses possibilités.

Victor et le cadeau des songes est présenté jusqu’au 21 août au Théâtre de la Dame de Cœur.