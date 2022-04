Denise Filiatrault a dévoilé mardi la première programmation complète depuis le début de la pandémie du Théâtre du Rideau Vert. Au total, cinq pièces et un spectacle en accueil seront à l’affiche la saison prochaine. Une saison marquée, entre autres, par une mise en scène de Pierre Bernard qui revisitera la pièce Traces d’étoiles, 30 ans plus tard.

Luc Boulanger La Presse

Après l’accueil, du 7 au 10 septembre, de l’opéra de Catherine Major adapté d’Albertine en cinq temps, de Michel Tremblay, le Rideau Vert lancera officiellement sa saison le 27 septembre avec Le fils. Cette pièce de Florian Zeller, prolifique auteur et réalisateur français (The Father), sera dirigée par René Richard Cyr et mettra en vedette Vincent-Guillaume Otis. Ce dernier fait un retour sur les planches après une pause de cinq ans pour l’aventure télévisuelle de District 31. Le jeune Émile Ouellette, finissant de l’École nationale de théâtre du Canada, jouera le rôle de son fils.

La saison se clôturera en mai-juin 2023 avec un coup d’éclat : le retour de Pierre Bernard qui n’a pas fait de mise en scène depuis 2012 (Du bon monde chez Duceppe). « Pour moi, c’est davantage le goût de boucler la boucle que de faire un retour, dit Pierre Bernard en entrevue avec La Presse. Or voilà, si ça se produit, c’est grâce à la ténacité de Denise Filiatrault. Depuis 10 ans, j’ai dit non à tout ce qu’on me proposait au théâtre, mais Denise revenait sans cesse avec Traces d’étoiles de Cindy Lou Johnson. J’ai fini par accepter à cause de sa persévérance, mais aussi parce que j’aime toujours autant cette pièce, et avec le même élan que j’avais en 1992. »

Pierre Bernard dirigera Mylène Mackay et Émile Schneider. Deux acteurs « inspirants, entiers et qui ont accès à leur foyer émotif pour jouer cette fable sur le déracinement et l’errance intérieure », selon lui. « Comme pour Luc Picard et Sylvie Drapeau à l’époque, ce sont de jeunes interprètes qui s’investissent totalement dans leur art. J’ai pour eux un immense respect », dit le metteur en scène et ex-directeur du Théâtre de Quat’Sous.

PHOTO ANDRÉ FORGET, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Bernard, en 1999, à l’époque où il était encore à la barre du Quat’Sous

Et aussi dans la saison…

Entre ces deux productions, le Rideau Vert présentera Pif-Luisant, une nouvelle comédie dramatique signée Gabriel Sabourin, inspirée de la vie et du succès de l’auteur de Cyrano de Bergerac, avec Olivier Morin ; Une maison de poupée 2e partie, suite et variation autour du classique d’Ibsen, imaginée par l’Américain Lucas Hnath, sous la direction de Marie-France Lambert, avec Macha Limonchik dans le rôle de Nora ; et Revue et corrigée, le traditionnel spectacle des Fêtes, toujours avec le script-éditeur Luc Michaud, la metteuse en scène Natalie Lecompte, et de nouveaux comédiens qui se joignent aux vétérans Benoît Paquette et Marc St-Martin.

Finalement, Erika Malot, coordonnatrice au développement artistique, a annoncé le lancement d’un programme d’accessibilité universel avec de nouvelles mesures donnant accès à quatre spectacles aux communautés sourde, aveugle et mal voyante.