Appelons cela la rencontre au sommet de deux génies artistiques. Le metteur en scène Robert Lepage va créer une nouvelle pièce qui rendra hommage à Jean Paul Riopelle. Elle sera présentée chez Duceppe au printemps 2023, dans le cadre du 50e anniversaire de la compagnie, et du centenaire de naissance de Riopelle.

Robert Lepage a commencé à travailler sur son « Projet Riopelle » (il n’a pas encore trouvé de titre au spectacle) il y a deux ans. Mais le désir de porter sur la scène ce monstre sacré de la peinture lui est venu en 2002, en voyant une exposition de ses œuvres peu après la mort de l’artiste.

« Jean Paul Riopelle est le père de la modernité artistique au Québec, estime Lepage. Bien sûr, il y a eu Borduas avant lui, le mouvement de l’abstraction lyrique. Toutefois, Riopelle a saisi la balle au bond pour approfondir cette modernité. »

En France dans les années 1940 et 1950, Riopelle a fréquenté les plus grands artistes de l’avant-garde parisienne : Breton, Beckett, Giacometti… Il a été un témoin privilégié, aux premières loges, de cette époque phare de la création à Paris. Robert Lepage

Après avoir plongé dans ce maelström d’idées et de gestes artistiques en France, le peintre reviendra au Québec. Et deviendra une grande figure de notre patrimoine culturel. Le spectacle-fleuve couvrira près d’un demi-siècle de son existence. De l’exil à Paris après la guerre à la création de l’Hommage à Rosa Luxemburg, son testament. Créée en 1992, après la mort de la peintre Joan Mitchell, sa conjointe durant 25 ans, Hommage à Rosa Luxemburg est une fresque composée de 30 tableaux. Le triptyque immense servira aussi de canevas dramatique au spectacle.

Deux acteurs pour jouer Riopelle

Riopelle aura deux visages sur la scène. Luc Picard, qui fera un retour au théâtre après dix ans d’absence, incarnera le peintre dans la force de l’âge, tandis que Gabriel Lemire interprétera le jeune amoureux fou de Joan Mitchell. Une artiste immense et méconnue ici, selon Lepage, qui sera défendue en deux temps par Anne-Marie Cadieux et Noémie O’Farrell.

« On est encore à explorer les thèmes qu’on va aborder dans la pièce, explique Lepage, qui sera épaulé par Olivier Kemeid aux dialogues. Il y a des choses dont on n’est pas conscient encore ; elles vont se révéler à nous d’ici la fin du processus de création dans un an », précise le metteur en scène. Ce dernier trouve toujours un peu curieux de parler d’une œuvre inachevée : « C’est comme demander à un peintre de parler d’un tableau qu’il n’a pas terminé. »

Par contre, Lepage est heureux de s’associer à Duceppe pour cette production, avec sa compagnie Ex Machina et la Fondation Jean Paul Riopelle. « Duceppe est une institution montréalaise, mais l’idée de la compagnie vient de Québec ! », lance-t-il, en bon et fier citoyen du « 418 ». « Après avoir joué au Trident Charbonneau et le chef, Jean Duceppe a décidé de fonder une compagnie indépendante pour tourner le spectacle (un énorme succès à l’époque) à travers le Québec. Car le Trident n’avait pas les moyens de le faire. Ensuite, Duceppe a programmé un type de répertoire qu’on ne voyait pas dans les autres théâtres. Un répertoire porté par les acteurs. Pour moi, c’est une compagnie exemplaire. »

Le projet Riopelle (titre de travail) de Robert Lepage sera à l’affiche du 25 avril au 3 juin 2023, au Théâtre Jean-Duceppe, à la Place des Arts. Offert en abonnement dès le 21 avril sur duceppe.com. Les billets unitaires seront mis en vente le 8 août 2022.