Relance culturelle

Émilie Monnet : l’année des ailes déployées

Elle arrive en coup de vent et en s’excusant. Elle est en retard de 15 minutes, la faute à son téléphone brisé et à la copie imprimée de son passeport vaccinal qu’elle n’arrivait plus à trouver. Émilie Monnet est toute pardonnée : l’artiste pluridisciplinaire, comédienne, dramaturge et metteuse en scène autochtone est archi-occupée, alors qu’elle s’apprête à vivre l’année la plus chargée de sa carrière.