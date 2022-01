Les représentations de Kisses Deep de Michel Marc Bouchard, qui devait être présenté du 25 janvier au 12 février au Centaur, ont été reportées à une date ultérieure.

Josée Lapointe La Presse

« La santé et la sécurité du public, des artistes et des employés est notre priorité en ce moment, a dit dans un communiqué la directrice du Centaur, Eda Holmes. Ce n’est pas de cette manière que nous espérions commencer 2022. »

Kisses Deep est la traduction, par Linda Gaboriau, de la pièce Embrasse, qui avait été présentée au TNM l’automne dernier. Le dramaturge québécois y raconte l’histoire de Hugo, jeune homme sensible qui rêve de devenir couturier comme son idole Yves Saint Laurent. Robert Naylor doit reprendre le rôle créé au TNM par Théodore Pellerin, alors que Yves Jacques interprète Yves Saint Laurent dans les deux langues. Eda Holmes a assuré la mise en scène tant au TNM qu’au Centaur.

Pour faire face à la vague du variant Omicron, les salles de spectacle et les cinémas sont fermés depuis le 20 décembre. Le théâtre Centaur communiquera plus tard les nouvelles dates de présentation de Kisses Deep ainsi que des pièces Hush et Deer Blood, qui devaient être présentées à compter du 11 janvier.