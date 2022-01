Emmanuelle Lussier Martinez et Isabeau Blanche dans Manuel de la vie sauvage

La pièce de théâtre Manuel de la vie sauvage est désormais disponible en webdiffusion, sous la réalisation de nulle autre qu’Anne Émond.

Stéphanie Morin La Presse

La cinéaste qui a notamment signé les films Les êtres chers et Nelly a dirigé cette captation théâtrale de la pièce présentée à l’automne chez Duceppe.

Le spectacle acclamé par la critique est une adaptation du roman à succès du même nom, de l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard. Ce dernier a lui-même travaillé à la version théâtrale qui mettait notamment en vedette Emmanuelle Lussier Martinez, Isabeau Blanche, Maxime Mailloux et Stéphane Demers. Jean-Simon Traversy a signé la mise en scène.

La pièce relate les déboires d’un groupe d’entrepreneurs technologiques aux dents longues, prêts à tout pour percer. Cette satire grinçante qui emprunte tantôt à la fiction, tantôt à la conférence de motivation, est disponible en vidéo sur demande sur le site de Duceppe au coût de 15 $. Le théâtre offre aussi de nouveau la captation théâtrale de la pièce L’amour est un dumpling, écrite par Mathieu Quesnel et Nathalie Doummar.

À noter, Manuel de la vie sauvage sera aussi adaptée pour la télévision par Séries Plus. La distribution regroupe notamment Antoine Pilon, Louis Morissette, Virginie Ranger-Beauregard et Gildor Roy. La sortie des six épisodes est prévue au printemps 2022.