Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A) a dévoilé mercredi les noms des tout premiers récipiendaires du Fonds Michelle-Rossignol.

Stéphanie Morin La Presse

Pas moins de 14 artistes, dont une majorité de femmes se partagent une somme de 100 000 $. Cette somme leur permettra de développer des projets qui mettront notamment de l’avant des valeurs d’équité, de justice sociale ou encore de diversité culturelle.

Les artistes choisis sont Lyndz Dantiste, Philippe Racine et Tatiana Zinga Botao (du collectif Théâtre de la Sentinelle), Nicolas Gendron, Danielle Le Saux-Farmer, Mellissa Larivière, Soleil Launière, Dominique Leclerc, Gabrielle Lessard, Stephie Mazunya, Émilie Monnet, Tamara Nguyen, Anne-Marie Olivier et Marie-Claude Verdier.

Sylvain Bélanger, codirecteur général et directeur artistique du CTD’A, a expliqué par voie de communiqué : « Les projets soutenus par cette première édition sont à l’image de l’ADN du CTD’A : un espace progressif, à l’écoute de sa société et de ceux et celles qui la composent. Que leurs familles viennent du Québec ou d’ailleurs, les premiers et premières récipiendaires de cette aide financière écrivent les récits qui les relient aux générations précédentes comme aux défis des générations actuelles. Ces artistes s’appuient sur des sources inspirantes, traitent sans peur d’enjeux contemporains et travaillent des dramaturgies textuelles et scéniques qui nous animent et nous projettent. »

Une bourse de 10 000 $ sera aussi remise à la fin de la saison à l’auteur ou l’autrice qui aura remporté le vote du public pour le Prix écriture dramatique du CTD’A.

Le Fonds de dotation Michelle-Rossignol a été créé en mai 2020 grâce à un don de 1,4 million de dollars de Jacques Desmarais, conjoint de Michelle Rossignol. On se souviendra que la grande dame du théâtre, qui a dirigé le Théâtre d’Aujourd’hui pendant de nombreuses années, est décédée le 18 mai 2020. Le Fonds est géré par la Fondation du Grand Montréal.