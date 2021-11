L’équipe de la tournée Broue a annoncé jeudi avoir été forcée de reporter la date de huit spectacles prévus en novembre et décembre, histoire de laisser le temps au comédien Benoit Brière de se reposer à la suite d’une intervention chirurgicale pour soigner une péritonite.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ainsi, les spectacles prévus à la salle Odyssée de Gatineau seront repris en septembre, ceux à la salle Albert-Dumouchel de Salaberry-de-Valleyfield en mai, ceux du Carré 150 de Victoriaville en novembre et ceux de la salle Léo-Paul-Therrien de Drummondville en avril. Les détenteurs de billets peuvent contacter les salles respectives pour connaître les modalités de reports et les futures dates de représentations.

Benoît Brière prévoit rejoindre ses partenaires de jeu Martin Drainville et Luc Guérin dès le 21 janvier au théâtre Desjardins de Lasalle.

La tournée Broue nouvelle administration, qui a pris le relais en juin 2019 de la pièce mythique créée en 1979 par Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier, se poursuivra jusqu’en décembre 2022. La version originale de Broue, écrite en collaboration avec Claude Meunier, Jean-Pierre Plante et Francine Ruel, s’est avérée le plus grand succès de l’histoire du théâtre québécois, ses 3322 représentations ayant été jouées devant plus de 3 394 195 spectateurs.