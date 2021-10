Magalie Lépine-Blondeau reprendra son rôle de Mademoiselle Julie, tandis que Maude Guérin et Sylvie Léonard monteront sur les planches du théâtre de la rue Saint-Denis durant l’hiver et le printemps 2022, a appris La Presse.

Luc Boulanger La Presse

La direction de la compagnie dévoilera ce mercredi les dates des représentations des trois spectacles qu’elle avait dû reporter en raison de la pandémie. Comme la directrice artistique Denise Filiatrault nous l’avait promis, au début de la pandémie, le Rideau Vert reprendra Mademoiselle Julie, dans une mise en scène de Serge Denoncourt.

Rappelons que la pièce de Strindberg avait été annulée seulement deux jours avant sa première, avec la fermeture des théâtres en mars 2020.

Deux ans plus tard, on pourra enfin voir Magalie Lépine-Blondeau et David Boutin, dans les rôles de la mystérieuse Julie et de son ambitieux valet. Du 15 mars au 16 avril 2022.

Avec l’autorisation du Rideau Vert, Mademoiselle Julie a pu être diffusée à la radio, à l’émission Au balcon d’Ici Première, coréalisée par Francis Legault et Jocelyn Lebeau. D’ailleurs, ces derniers viennent de gagner le prix Bronze de la meilleure dramatique, la semaine dernière, aux New York Festivals Radio Awards, pour leur réalisation qui nous faisait croire qu’on était au théâtre… l’espace d’une soirée du printemps 2020.

Maude Guérin chez O’Neill

Le Rideau Vert lancera d’abord sa saison d’hiver le 25 janvier, avec un classique du répertoire nord-américain : Le long voyage vers la nuit, d’Eugene O’Neill. Maude Guérin et Raymond Bouchard font partie de la distribution. Les deux vétérans incarneront le couple mélancolique formé par James et Mary Tyrone dans ce drame familial ; leurs fils seront défendus par Simon Rousseau et Xavier Huard. La mise en scène sera assurée par Yves Desgagnés, grand complice de la comédienne qu’il a dirigée dans plusieurs grands rôles du répertoire au théâtre en 40 ans de carrière.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne Maude Guérin sera en vedette dans un classique du répertoire nord-américain : Le long voyage vers la nuit, d’Eugene O’Neill.

Finalement, le spectacle qui clôturera la saison, Vania et Sonia et Macha et Spike, de Christopher Durang, sera présenté du 3 mai au 4 juin. Marc St-Martin dirigera Sylvie Léonard, aux côtés d’Alex Bergeron, Roger La Rue, Nathalie Mallette et Rebecca Vachon. La pièce est une satire que le communiqué de presse décrit « comme un condensé du théâtre de Tchekhov… passé au robot mélangeur » !

Le Rideau Vert en profite aussi pour relancer sa formule d’abonnements.