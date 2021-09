Théâtre

Le polygraphe sur le mode bifrontal

Pendant qu’on s’assoit sur les chaises placées sur scène, on entend les autres spectateurs s’installer dans la salle derrière le rideau. Ce n’est pas tous les jours que le public a la chance de jeter un coup d’œil aux coulisses du Théâtre La Bordée, ni d’être sur scène, en fait. On se demande à quel point on sera exposé ou impliqué dans cette mise en scène bifrontale proposée par Martin Genest pour la pièce de théâtre Le polygraphe, de Marie Brassard et Robert Lepage.