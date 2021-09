Théâtre

La brèche

Chronique d’une mort annoncée

Dans la vie, il y a parfois des choix qui font basculer notre destin. Avec La brèche (The McAlpine Spillway), pièce écrite en 2015, juste avant qu’éclate le scandale impliquant le producteur Harvey Weinstein et la vague de dénonciations #metoo, Naomi Wallace nous montre l’importance du consentement dans un groupe d’adolescents, dominés par l’éveil de leur sexualité, à la fin des années 1970. Et ses répercussions sur les adultes qu’ils sont devenus, en exposant la banalisation de la culture du viol et les dérives de la masculinité toxique.