Théâtre

Des centaines de voix autochtones en ligne

Le Théâtre autochtone du Centre national des arts (CNA) et Facebook Canada lancent ce mercredi l’initiative #ReconcileThis – Indigenous Voices Online, qui donnera à des centaines de voix autochtones « du financement, du matériel de production et une formation pour partager leurs récits, leur Histoire et célébrer leur culture en ligne », et dont le contenu sera accessible dans un seul site web.