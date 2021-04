Théâtre

Théâtre jeunesse

Aller jusqu’au bout, malgré tout

C’est une rare occasion d’emmener les adolescents ailleurs : la Maison Théâtre présente la pièce Jusqu’au bout, pour un public de 14 ans et plus, du 9 au 11 avril. Jusqu’au bout, c’est là où les cinq comédiens pourront enfin aller, après avoir annulé (en raison de la pandémie) la création de la pièce en novembre 2020 et sa première européenne, en janvier 2021…