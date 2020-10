Malgré la fermeture temporaire de sa salle au moins jusqu’à la fin du mois, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) va de l’avant avec la captation sur scène de ses deux collaborations avec l’Orchestre Métropolitain annoncées à la rentrée.

Luc Boulanger

La Presse

« Dès le premier confinement, au printemps dernier, le TNM a vite compris qu’il fallait se tourner vers le web, explique sa directrice artistique et générale, Lorraine Pintal. Avec la firme Outbox, on a établi un modèle d’affaires pour simplifier la présentation des spectacles en ligne et l’achat de billets sur notre site. Et la réponse du public a été très bonne. »

C’est ainsi que prendront vie, uniquement en webdiffusion, Pierre et le Loup, conte de Prokofiev, dans une mise en scène de Lorraine Pintal (du 16 au 25 octobre) ; et Le Petit Prince, création musicale du compositeur Éric Champagne d’après l’œuvre de Saint‑Exupéry, mise en scène par Sophie Cadieux (du 30 octobre au 8 novembre).

Le TNM offrira également en ligne L’avalée des avalés, dans une nouvelle réalisation de Lorraine Pintal. Pour l’instant, les représentations en salle de cette pièce adaptée du roman de Réjean Ducharme sont maintenues, du 17 novembre au 3 décembre.

Contes amoraux

Le choix de Pierre et le Loup s’est fait de pair avec le maestro Yannick Nézet-Séguin. Ce dernier a dû faire une quarantaine à la suite d’un déplacement aux États-Unis et n’a donc pu diriger la captation, enregistrée le 8 octobre au TNM. Il a été remplacé par Nicolas Ellis. M. Nézet-Séguin dirigera toutefois Le Petit Prince.

Ce sont des choix audacieux et à contre-courant. Deux contes philosophiques et amoraux, dédiés à la jeunesse, avec bien sûr un caractère théâtral. Chaque œuvre aborde aussi le rapport de l’humain à la nature, tel un éveil de conscience. Lorraine Pintal, metteure en scène et directrice artistique et générale du TNM

Dans sa mise en scène de Pierre et le Loup, Mme Pintal a mis de côté le rôle du narrateur qui accompagne généralement les musiciens sur la scène. Il fera place aux comédiens Benoît Brière, Jean-François Casabonne, Benoit McGinnis, Sophie Desmarais, Fayolle Jean et Victor Andrés Trelles Turgeon. Ils joueront six personnages du conte associés à un instrument de musique.

Pour ce qui est de la seconde captation avec l’Orchestre Métropolitain, Le Petit Prince, c’est Sophie Cadieux qui en signera la mise en scène. Le comédien Renaud Lacelle-Bourdon défendra le rôle-titre, aux côtés de tous les comédiens susmentionnés, mis à part McGinnis.

