PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

17 h 30. Mathieu Quesnel, auteur et metteur en scène de la pièce Je suis mixte, fait son apparition dans la loge, vêtu d’une cape de scène. L’acteur Benoît Mauffette y est déjà. Pour ce soir de première, la salle ne sera qu’au quart pleine (distanciation physique oblige), mais qu’importe. « On est portés par quelque chose de plus grand ; ce retour sur scène compense tous les sièges vides. Et ça rend la relation entre les spectateurs et nous plus intime », dit Benoît Mauffette. « On est vraiment privilégiés de pouvoir jouer », renchérit Mathieu Quesnel.