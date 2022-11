Quand on pense aux univers que George Lucas a créés, Star Wars et Indiana Jones viennent immédiatement en tête. Celui du film Willow n’a pas autant marqué les esprits. Une nouvelle série qui porte le même nom que le long métrage de 1988 explore davantage ce vaste monde rempli de magie.

Le film original

À sa sortie, le film réalisé par Ron Howard (Apollo 13) n’a pas obtenu le succès espéré. Ses effets spéciaux étaient toutefois révolutionnaires pour l’époque et, comme d’autres œuvres fantastiques de ces années – The NeverEnding Story (1984), Legend (1985), Labyrinth (1986) –, Willow est cher à une génération. Il raconte l’histoire de l’aspirant sorcier Willow Ufgood (Warwick Davis), un Nelwyn – un peuple de petites personnes – qui trouve par hasard un bébé orphelin. Le sage du village ordonne de le retourner aux hommes de grande taille, les Daikinis. Au cours de son expédition, Willow apprend que le poupon est Elora Danan, qui, selon la prophétie, est celle qui mettra fin au terrible règne de la reine de Nockmaar, Bavmorda. Il fait aussi la rencontre de l’intrépide Madmartigan et de la fille de Bavmorda, Sorsha, interprétés respectivement par Val Kilmer et Joanne Whalley.

La création de la série

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Ganush (Amalia Vitale), Rool (Kevin Pollak) et Willow (Warwick Davis)

Le retour de Willow s’est concrétisé sur le plateau du film Solo : A Star Wars Story, il y a environ cinq ans. Ron Howard occupait la chaise du réalisateur, Warwick Davis y jouait un petit rôle, Lawrence et Jonathan Kasdan étaient coscénaristes, puis George Lucas rendait visite à l’équipe de temps à autre. Fan de Willow depuis sa jeunesse, Jonathan Kasdan a profité de la présence de ses héros pour faire part de son désir de créer de nouvelles aventures pour le sympathique Nelwyn. « Tout s’est passé très rapidement, selon les standards d’Hollywood, a indiqué Warwick Davis lors d’une conférence de presse virtuelle à laquelle La Presse a assisté. Sans que je m’en aperçoive, j’étais au pays de Galles pour le premier jour du tournage, de nouveau dans la peau de Willow, mais un peu plus vieux, plus mature, plus beau et plus sexy. »

L’histoire

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Dove (Ellie Bamber)

Les évènements de la série se déroulent une quinzaine d’années après le film. De son village, Willow, aujourd’hui un véritable sorcier, sent qu’une nouvelle menace est sur le point d’émerger. Il se rend au royaume de Tir Asleen où l’on retrouve Sorsha, maintenant reine et toujours interprétée par Joanne Whalley. Willow n’arrive pas à convaincre celle-ci que le temps est venu de révéler à Elora Danan qui elle est vraiment puis de lui enseigner la magie afin qu’elle extermine une fois pour toutes les forces du mal. De retour chez lui, Willow est visité par un petit groupe venu de Tir Asleen qui lui demande son aide pour retrouver le fils de la reine qui vient d’être enlevé par des monstres sous les ordres de la diabolique Crone.

Les nouveaux personnages

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Graydon (Tony Revolori), Boorman (Amar Chadha-Patel), Dove (Ellie Bamber), Kit (Ruby Cruz), Willow (Warwick Davis) et Jade (Erin Kellyman)

Commençons par le prince kidnappé, Airk (Dempsey Bryk), qui ne semble intéressé que par les privilèges d’être un enfant royal, sans aucune des responsabilités. Sa sœur, Kit (Ruby Cruz), n’affectionne pas particulièrement la vie à la cour et rêve d’aventure. La princesse mène d’ailleurs le groupe parti à la recherche de son frère. Elle est épaulée par sa meilleure amie Jade (Erin Kellyman), une chevalière en devenir. Le prince Graydon (Tony Revolori), qui est promis à Kit afin d’unir deux royaumes, est également de la mission. Boorman (Amar Chadha-Patel) est le seul véritable guerrier de la délégation. Prisonnier de la reine, il espère obtenir sa liberté en assurant la protection de la jeune escouade. L’amoureuse d’Airk, Dove (Ellie Bamber), qui est boulangère à Tir Asleen, a aussi suivi le groupe sans être invitée.

Notre avis

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM

En conférence de presse, Jonathan Kasdan a indiqué que « le défi est de marcher sur la ligne entre ce qui est familier et satisfaisant pour les fans puis de tenter d’aller plus loin en racontant une histoire surprenante et inattendue ». Après avoir visionné sept des huit épisodes, on peut affirmer que le défi est en partie relevé. Plus la série progresse, plus elle gagne en intérêt grâce entre autres à une bonne chimie entre les personnages, à des scènes d’action efficaces et à une intrigue somme toute captivante. L’humour ne fonctionne pas à tout coup, mais c’est plutôt la faiblesse de certains dialogues qui est navrante. Par moments, on s’approche de la qualité de Lord of the Rings, mais souvent, on se croirait dans Dawson’s Creek – pour laquelle Kasdan a déjà écrit. Willow pourrait plaire à un public familial, mais est à nos yeux trop violent pour de jeunes enfants. Il reste à voir si les ados de la série interpelleront ceux devant l’écran.

Sur Disney+