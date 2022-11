Big Little Lies n’aura pas de saison 3, selon l’actrice Zoë Kravitz.

« Malheureusement, c’est fini. » Zoë Kravitz, l’une des têtes d’affiche de Big Littles Lies, coproduite et coréalisée par feu Jean-Marc Vallée, a coupé court aux espoirs d’une suite à la populaire série HBO.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« On a beaucoup parlé de faire une saison 3 », a-t-elle expliqué dans une entrevue vidéo avec le magazine GQ. « Malheureusement, Jean-Marc Vallée, notre incroyable réalisateur, est mort l’année dernière. C’est crève-cœur. Je ne peux pas m’imaginer continuer sans lui. Il était vraiment le visionnaire de cette série. »

Le mois dernier, une autre actrice de la série, Laura Dern, s’était montrée plus optimiste sur la destinée de Big Little Lies après avoir été questionnée par Entertainment Tonight. « Nous sommes comme une famille, juste très chanceux, avait-elle lancé. Gardons espoir. Continuons à demander, et ça pourrait bien se réaliser. »

Le cinéaste et producteur québécois est mort le 25 décembre 2021 d’un « malaise cardiaque soudain », « quelques minutes après être arrivé à sa résidence secondaire » de Berthier-sur-Mer, a révélé le rapport du coroner. Il avait 58 ans.

Jean-Marc Vallée a réalisé la première saison de Big Little Lies – qui met aussi en vedette Nicole Kidman et Reese Witherspoon – avant de passer les rênes à la cinéaste britannique Andrea Arnold. En raison de différends artistiques, celle-ci a été écartée de la postproduction, et Vallée s’est vu confier le montage. Il a agi à titre de coproducteur pour les deux saisons.