Qui se souvient des concours de B!bi et Geneviève, du boulevard Ricelle et du toupet de Jean-Sylvain Rogatien Dutrisac (« Je ne m’appelle pas téteux, bonjour ! ») ? Beaucoup, beaucoup de Québécois nés dans les années 1980 et 1990. Grands nostalgiques de cette époque, Simon Portelance et Guy A. St Cyr lancent Génération Canal Famille, une bible sur les coulisses de cette chaîne un peu folle et très audacieuse. « Yo, les jeunes ! »

Avertissement : c’est dans un véritable puits sans fond que vous mettrez les pieds en ouvrant ce livre consacré à une chaîne télévisée sur laquelle s’est assise la culture télévisuelle de toute une génération. Toutes les émissions y sont, des séries cultes que sont devenues Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez vous à celles qui sont tombées dans l’oubli (qui se souvient de Mémoire vive ?).

« Le Canal Famille, c’est fondateur, c’est fondamental à ce que je fais aujourd’hui », dit Guy A. St Cyr, qui écrit pour la radio et la télé.

Que ce soit Télé-Pirate [une émission qui avait été vivement critiquée par la chroniqueuse de La Presse Louise Cousineau] ou les folies de Bruno Blanchet au Studio avec Guy Jodoin. Ce qui ressort du Canal Famille, c’est d’être audacieux, sans chercher à choquer à tout prix. Guy A. St Cyr

« C’était une télé qui donnait le droit de rêver, qui te faisait sentir que tu avais ta place quelque part, puis je pense que ç’a été un refuge pour beaucoup de gens. On valorisait les jeunes », ajoute Simon Portelance, membre du collectif humoristique Les Piles-Poils.

Ce sont 250 entrevues que le duo a menées avec les artisans de la chaîne, de l’ancienne vice-présidente à la programmation Monic Lessard à Bruno Blanchet (scénariste et animateur du Studio) en passant par le concepteur du Roméo Fafard et même l’animateur de foule dans Radio Enfer.

L’évolution de Canal Famille

Guy A. St Cyr et lui ont connecté par l’intermédiaire de Facebook en 2016. « On est allés prendre une bière et on a passé quatre heures à ne parler presque que de Canal Famille », se souvient Simon Portelance. Trois ans et demi plus tard, après un rêve « assez flou » de Simon qui lui ramène le projet à l’esprit, ils décident de se lancer. « Ça devait être un projet d’été pour me changer les idées, finalement, ça a duré trois ans et demi », dit Guy A.

Toutes les émissions programmées à Canal Famille de 1988 à 2001 sont mentionnées dans l’ouvrage et les 15 plus importantes se voient accorder des chapitres plus exhaustifs. Des émissions que les auteurs ont revisionnées abondamment – ayant pu mettre la main sur des VHS et du matériel fourni par les producteurs. Plusieurs sont d’ailleurs offerts sur YouTube. Unis TV diffuse également, en reprises, Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez vous.

PHOTO FOURNIE PAR ZONE3, TIRÉE DES ARCHIVES DE FRANÇOIS DESAULNIERS Dans une galaxie près de chez vous

« Canal Famille a beaucoup évolué avec le temps, souligne Simon Portelance. Il y a eu les remises en question des dirigeants et l’arrivée de Télétoon qui ont eu une influence sur la direction de la chaîne. »

Télétoon portera un coup dur au Canal Famille qui possédait un budget d’environ 6 millions de dollars en 1999-2000. À l’automne 2000, la chaîne diffuse des reprises à profusion. Ses parts de marché passent de 2,5 % à 1,4 %. Le 5 décembre 2000, sa mort est annoncée, laissant place à VRAK.TV, qui a continué de diffuser certaines émissions phares du Canal Famille. Mais, pour plusieurs, la magie était rompue.

Aujourd’hui, trop peu d’émissions jeunesse ont cette folie qui habitait le Canal Famille, déplorent Simon Portelance et Guy A. St Cyr. Cette audace et cette volonté de créer des émotions aussi, sans être didactiques. Ils citent Barbada, Pas plus bêtes que nous, le travail de Simon Boulerice.

Alors que deux des cinq partis politiques s’engagent à financer davantage Télé-Québec, dans le cadre des élections provinciales du 3 octobre, les auteurs appellent à une hausse de la production de contenu jeunesse. « Pendant vraiment longtemps, il y a eu moins d’émissions jeunesse au Québec, puis on le voit, cette génération-là a 16, 17, 18 ans et ils consomment uniquement en anglais », constate Simon. « Pas étonnant qu’ils ne connaissent pas Véro », ajoute Guy A.

Trois questions aux auteurs

L’émission qui vous a marqué ?

Guy A. : « Sans aucun doute Le studio avec Bruno Blanchet. Ils ont fait des sketchs complètement absurdes qui rivalisent avec Monty Python. De faire un sketch pendant lequel les personnages font juste dire “pit pit pit” sur des intonations différentes, pendant trois ou quatre minutes, puis le maintenir et que ça reste drôle. C’est phénoménal. »

Celle pour laquelle vous changiez de poste ?

Simon : « Le vent dans les saules, L’envolée, ce n’était pas de très bonnes émissions, mais ça reste une chaîne qui n’avait pas un énorme budget. »

L’émission que vous avez redécouverte ?

Guy A. : « Livrofolie. C’est une émission qui était considérée comme plate à l’époque, mais de la redécouvrir avec des yeux d’adulte, c’est super. Vincent Bilodeau et Fanny Lauzier recevaient des jeunes en studio. Il y avait des discussions sur des livres comme 2001 : l’odyssée de l’espace. Ils lisaient de grands auteurs comme Herman Melville. Mais c’est sûr que pour un enfant, c’est rébarbatif. »