Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté

Katherine Levac : Grosse

Pas besoin d’aller au festival Juste pour rire pour voir des humoristes en action cet été. Réalisée par Chloé Robichaud (Trop, Sarah préfère la course), l’amoureuse de Katherine Levac, cette captation pourrait en satisfaire beaucoup. Pendant 60 minutes, la stand-up comique discute de sujets très personnels, comme sa date ratée avec un concurrent aux Chefs !, les avantages d’être en couple avec une femme et — bien entendu — sa grossesse. Kat Levac était d’ailleurs très enceinte au moment de l’enregistrement. Outre un intermède inutilement scatologique à mi-parcours, sa prestation divertit et accroche un sourire au visage. (Bonus : les adeptes de l’émission Si on s’aimait reconnaîtront Sebz « a cappella » dans l’auditoire.)

Sur Crave

Le coup de dés

PHOTO FOURNIE PAR LOCOFILMS Pole dance

Pole dance

La danse à la barre verticale (ou « danse poteau ») n’a pas toujours eu bonne réputation. Sa présence au cinéma, dans des navets comme Showgirls et Striptease, n’a pas aidé sa cause. Mais ceux qui ont regardé le documentaire de Jennifer Lopez sur Netflix le savent : le pole dance, ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air. Cette série documentaire de six épisodes de 30 minutes en témoigne clairement. Réalisée par Jean-François Proteau (Un chef à la cabane, La petite séduction), cette production de Locofilms brosse le portrait d’une discipline que certaines décrivent comme un sport à part entière, alors que d’autres saluent sa dimension artistique et sensuelle. On n’était pas entièrement convaincu après deux épisodes, mais puisque cette danse a toujours été polarisante, on vous recommande d’y jeter un œil pour rendre votre propre verdict.

Sur Vrai

L’évènement

PHOTO VATICAN MEDIA, FOURNIE PAR REUTERS Le pape François

La visite du pape

Il sera difficile d’y échapper cette semaine : la visite du pape François au Québec. De passage au Canada pour rencontrer les peuples autochtones dans le cadre d’une démarche de réconciliation et d’écoute, le Saint-Père monopolisera les ondes télé. Mercredi, ICI Télé et ICI RDI couvriront en direct son arrivée à l’aéroport Jean-Lesage à Québec, puis son tour des plaines d’Abraham en papemobile. Bruno Savard et Alain Crevier seront au micro. À TVA et LCN, le nouvellement retraité Pierre Bruneau reprendra du service dès 14 h. Le lendemain matin, dès 9 h et 9 h 30, ces mêmes réseaux retransmettront la messe qu’il célébrera à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.

à ICI Télé, ICI RDI, TVA et LCN

La valeur sûre

PHOTO MICHAEL BECKER, FOURNIE PAR FOX Beat Shazam

Beat Shazam

Piloté par Jamie Foxx (avec sa fille Corinne, qui joue les DJ), ce jeu-questionnaire comble l’amateur de musique en nous. Son concept est simple : identifier des chansons à partir d’extraits de quelques secondes. C’est tout. Pour notre plus grand bonheur, les concurrents sont loin d’être des mélomanes du week-end. On parle de véritables machines de guerre, tous genres confondus : rock, pop, rap, disco, country, soul, etc. Le tandem qui accède au tour final court la chance de remporter la jolie somme de 1 million. Qui plus est, l’émission est produite par Mark Burnett, l’homme derrière The Voice et Survivor. On attend l’adaptation québécoise avec impatience.

à FOX, lundi à 21 h (également diffusé sur Citytv à 19 h)