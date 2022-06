Le docu de la semaine

Tony Hawk : Until the Wheels Fall Off : une étoile et son ombre

Aucun pro du skateboard n’a atteint le niveau ni la renommée de Tony Hawk. Pourtant, rien ne le destinait à devenir une légende. Tony Hawk : Until the Wheels Fall Off, offert sur Crave, revient sur le parcours exceptionnel de l’étoile de la Bones Brigade qui, depuis qu’il est gringalet, s’est obstiné à prouver — et à se prouver – qu’il pouvait être le meilleur.