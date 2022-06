Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

L’incontournable : des adieux à TVA Nouvelles

Il risque d’y avoir beaucoup d’émotion dans l’air jeudi à TVA. Après 46 ans comme chef d’antenne, Pierre Bruneau prend sa retraite et anime son tout dernier bulletin d’information ce jour-là. Plus tard en soirée, Sophie Thibault fera ses adieux au TVA Nouvelles 22 h, puisqu’elle remplacera Pierre Bruneau aux TVA Nouvelles de 17 h et 18 h après ses vacances estivales, à partir du 22 août. De nombreux fidèles de Pierre Bruneau redoutent la période de deuil qu’ils devront traverser après son départ. Mince consolation : le chouchou incontesté du public (qui a 23 trophées Artis à son actif) effectuera un bref retour en ondes l’automne prochain pour piloter le débat des chefs de TVA, puis la soirée électorale.

TVA, jeudi à 18 h

La valeur sûre : Le fabuleux printemps de Marie-Lyne

photo fournie par productions Toros Chantal Machabée et Marie-Lyne Joncas dans Le fabuleux printemps de Marie-Lyne

Dernière semaine de l’une des belles surprises télévisuelles du printemps. On aime le petit côté irrévérencieux de l’animatrice, les questions champ gauche qu’elle pose à ses invités, la réalisation nerveuse de François Lachapelle et d’Anicée Ouellet, la générosité des invités en entrevue… Pour clore cette première saison, Marie-Lyne Joncas reçoit Bruno Blanchet lundi, Guillaume Pineault mardi, Chantal Machabée mercredi et Rosalie Vaillancourt jeudi. Est-ce qu’on peut demander aux dirigeants de Noovo de prévoir dès maintenant de Fabuleux été, automne et hiver de Marie-Lyne ?

Noovo, du lundi au jeudi à 18 h 30 (en rediffusion à 22 h 30)

La nouveauté : Valeur ajoutée

photo fournie par Radio-Canada Véronique Cloutier dans Valeur ajoutée

Bien qu’il s’agisse d’une autre émission d’entrevues en tête-à-tête menées par Véronique Cloutier, Valeur ajoutée n’a rien à voir avec Rétroviseur. On s’en rend compte d’entrée de jeu lorsqu’on aperçoit le décor plus terre à terre de loft briqueté, loin du look futuristico-néon de l’autre série. Ici, chaque demi-heure est articulée autour d’une personnalité qui incarne une valeur précise. Au premier épisode, Véronique discute d’intégrité avec Patrick Huard. Les questions de l’animatrice suscitent des discussions intéressantes. Cette première saison comprend des entretiens avec Anaïs Barbeau-Lavalette (l’engagement), Louise Richer (le dévouement), Yama Laurent (la résilience) et Isabelle Hudon (l’ambition).

ICI Tou.tv Extra, section Véro.tv, mercredi

Le film primé : Les oiseaux ivres

photo fournie par Les films Opale Les oiseaux ivres

Après avoir récolté 10 prix Iris au Gala Québec Cinéma, dont celui du meilleur film, Les oiseaux ivres atterrit sur Crave. Mettant en vedette Jorge Antonio Guerrero, Hélène Florent, Claude Legault et Marine Johnson, le drame du réalisateur Ivan Grbovic, coscénarisé avec Sara Mishara, raconte le parcours d’un travailleur saisonnier et des gens qui l’embauchent au Québec, une famille accueillante mais minée par plusieurs conflits intimes. Fait à noter, la plateforme propose quatre autres œuvres couronnées d’au moins un trophée Iris : Maria Chapdeleine, L’arracheuse de temps, Comme une vague (meilleur long métrage documentaire) et Bootlegger (meilleur premier film).

Crave