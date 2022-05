Une première véritable bande-annonce de la très attendue série House of the Dragon a été dévoilée ce jeudi par HBO, en prévision du premier épisode, le 21 août, qui replongera les téléspectateurs dans l’univers de Game of Thrones, plus grand succès de l’histoire du diffuseur et série dramatique la plus titrée aux Emmy.

Pierre-Marc Durivage La Presse

En grande partie basée sur le roman Feu et Sang de George R. R. Martin, House of the Dragon se déroule près de 200 ans avant les évènements de la série originale, au cours d’une guerre de succession qui va déchirer la maison Targaryen. Le conflit, surnommé La Danse des dragons, entraînera d’ailleurs sa chute et la quasi-disparition des monstres ailés, jusqu’à l’arrivée de Daenerys, la Mère des dragons Drogon, Viserion et Rhaegal.

La nouvelle série, dont le budget devrait friser 200 millions pour les 10 premiers épisodes, sera coréalisée par Ryan Condal (Colony, Rampage) et Miguel Sapochnik, qui a signé certains des épisodes les plus marquants de Game of Thrones, dont Battle of the Bastards et The Long Night. Selon les informations obtenues par Variety, la saison inaugurale de House of the Dragon coûtera donc plus cher que l’ultime chapitre de la série originale.

La nouvelle incarnation de l’univers de George R. R. Martin mettra en vedette Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) et Matt Smith (Daemon Targaryen).

Au Canada, la série sera disponible uniquement sur Crave, en version anglaise et en version sous-titrée française. Le porte-parole de Crave n’a pas confirmé à La Presse la date de mise en ligne de la version doublée en français, indiquant toutefois que le diffuseur canadien avait la « volonté est de l’offrir en même temps que la version anglaise ».