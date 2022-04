The Kardashians

La famille Kardashian se redonne en spectacle

Elles avaient dit au revoir en juin 2021 à la téléréalité qui les avait mises au monde, Keeping Up with the Kardashians (KUWTK). Leur absence aura été de courte durée : Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie font leur retour cette semaine avec une nouvelle émission appelée tout simplement : The Kardashians.