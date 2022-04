Louis Morissette et sa compagnie de production KOTV adaptent l’émission britannique à succès Taskmaster, qui deviendra Le Maître du jeu sur les ondes de Noovo à l’automne.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est Louis Morissette lui-même qui tiendra le rôle de maître du jeu, appuyé par Antoine Vézina à titre d’arbitre. Chaque semaine, le duo mettra au défi les humoristes Mehdi Bousaidan, Eve Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier dans des épreuves ludiques et bien souvent ridicules, aux dires du maître du jeu.

Les défis lancés par Morissette et Vézina mettront à l’épreuve la créativité, l’ingéniosité et la débrouillardise du panel d’humoristes, leurs performances étant évaluées par le maître du jeu. Le but du jeu est d’accumuler le plus de points pour remporter l’épisode, avec à la clé le prix inusité de la semaine. C’est l’humoriste qui aura gagné le plus d’épisodes qui sera couronnée championne ou champion de la saison.

La version originale de l’émission créée et animée par Greg Davies et son acolyte Alex Horne a complété sa 13e saison au Royaume-Uni, en plus de jouir d’une impressionnante visibilité sur les réseaux sociaux — la chaine YouTube de l’émission cumule à ce jour plus de 280 millions de vues.

Distribué par Avalon TV au Canada, Taskmaster a été adapté dans 12 marchés à travers le monde, incluant la Nouvelle-Zélande, le Portugal, les pays scandinaves et la Croatie.