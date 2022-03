La série Discussions avec mes parents de François Morency voyage hors des frontières du Québec.

Marc-André Lemieux La Presse

Ses deux premières saisons seront offertes sur TV5 Monde Plus, une plateforme de vidéo sur demande francophone et gratuite. À partir du mois de mai, la comédie sera relayée dans 117 territoires d’Afrique, d’Asie, du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Amérique latine, en raison d’une entente entre TV5 et A Média, la boîte de production dirigée par Guillaume Lespérance. La liste des pays prévus dans l’accord inclut le Japon, le Liban, le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud.

Les deux premières saisons de Discussions avec mes parents ont été écrites par François Morency en collaboration avec Pierre Prince. Pascal L’Heureux signait la réalisation. La série met en vedette l’humoriste dans son propre rôle, ainsi que Vincent Bilodeau (Jean-Pierre), Marie-Ginette Guay (Rollande), Blaise Tardif (Raynald) et Caroline Bouchard (Judith).

Diffusée l’automne dernier, sa quatrième saison ralliait 1,4 million de téléspectateurs chaque semaine. Sa cinquième saison est attendue en septembre sur ICI Télé.