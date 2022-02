Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

Le rendez-vous spécial : Une relâche avec Émile Bilodeau

Levez la main si, comme nous, vous appréciez la vague d’émissions musicales spéciales et joyeusement décalées que Télé-Québec propose depuis janvier. Après l’excellent Show blizzard signé Cœur de pirate et l’étonnant Vivre : le spectacle spectral de Klô Pelgag, le diffuseur public donne carte blanche au truculent Émile Bilodeau. Avec ses invités, l’auteur-compositeur-interprète prend d’assaut le collège Notre-Dame pour souligner (vous l’aurez deviné) la semaine de relâche. En plus d’entendre les morceaux d’Émile Bilodeau, vous verrez Jérôme 50 chanter l’irrésistible Tokébakicitte, Jason Roy Léveillée offrir une relecture de Beggin du groupe Madcon, Véronique Claveau reprendre Born This Way de Lady Gaga entourée de cheerleaders, et PETiTOM et Redgee livrer Papaoutai de Stromae. Autre détail à souligner, Chantal Fontaine joue une enseignante. (Vous pouvez baisser la main.)

Télé-Québec, samedi à 20 h (en rappel dimanche à 21 h)

Le coup de dé : Euphoria

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Zendaya dans Euphoria

On pourrait qualifier la deuxième saison d’Euphoria d’erratique. Une semaine, on déteste ; la suivante, on adore. Oui, on s’explique mal certains choix scénaristiques (Nate avec Cassie ? Un triangle amoureux Rue-Jules-Elliot ? Où est Kat ?) et parfois, on soupçonne le réalisateur Sam Levinson d’en mettre plein la vue pour camoufler son manque d’inspiration côté textes. Mais bon. Quand Euphoria atteint la cible, c’est un coup de circuit. Comme l’épisode de l’intervention, grâce auquel Zendaya devrait obtenir une nouvelle sélection aux Emmy. Quant au prix du meilleur nouveau personnage, il revient inévitablement à Laurie, l’énigmatique trafiquante de drogue interprétée par Martha Kelly.

Offerte sur Crave

La valeur sûre : Anne… la maison aux pignons verts

PHOTO FOURNIE PAR ELLE FICTIONS Megan Follows dans Anne… la maison aux pignons verts

Le récent remake de CBC, Anne with an E (qu’on peut trouver sur Netflix), était pas mal, mais avouons qu’il n’y a rien comme l’original. Parions que plusieurs ne pourront résister au marathon qu’ELLE Fictions propose au cours des deux prochains week-ends : les quatre téléfilms diffusés en version intégrale. Adaptation télévisuelle du roman de l’autrice canadienne Lucy Maud Montgomery, Anne… la maison aux pignons verts raconte l’histoire de l’orpheline Anne Shirley, après son arrivée à la ferme Cuthbert, à l’Île-du-Prince-Édouard. Avec Megan Follows (Reign), Jackie Burroughs (Les contes d’Avonlea), Colleen Dewhurst (Annie Hall) et Shirley MacLaine (Steel Magnolias).

ELLE Fictions, samedi et dimanche dès 17 h

La nouveauté : Week-end en famille

PHOTO RUDY WAKS, FOURNIE PAR DISNEY+ Eric Judor et Daphnée Côté-Hallé dans Week-end en famille

La comédienne québécoise Daphnée Côté-Hallé, qu’on a pu voir dans Faits divers et Six degrés, tient l’un des rôles principaux dans cette nouvelle série produite par Disney+ France, qui brosse le portrait de Fred (Eric Judor), le père de trois jeunes filles de 9, 12 et 15 ans… toutes issues d’une mère différente. L’actrice défend le personnage d’Emmanuelle, une Québécoise de passage à Paris dont Fred tombe follement amoureux. La bande-annonce laisse présager une comédie pleine de bons sentiments… si l’on fait abstraction du « Ah tabarnak ! » bien senti qu’Emmanuelle lâche après 50 secondes. (Notons qu’en France, Week-end en famille s’intitule… Week-end Family.)

Sur Disney+ dès mercredi