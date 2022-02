Un voile s’est levé dimanche sur la très attendue série télévisée The Lord of the Rings : The Rings of Power, présentée cet automne sur Amazon Prime.

Stéphanie Morin La Presse

En effet, une première bande-annonce a été dévoilée sur la chaîne américaine NBC lors de la présentation du 56e Super Bowl. On y découvre plusieurs personnages (certains nouveaux, d’autres connus) qui peupleront cette série inspirée de l’univers de J. R. R. Tolkien. Les évènements se passent lors du Deuxième-Âge de la Terre du Milieu, plusieurs milliers d’années avant ceux décrits dans les romans Le hobbit ou Le seigneur des anneaux.

À savoir : pour cette première saison de huit épisodes, les scènes extérieures ont été tournées en Nouvelle-Zélande, comme c’était le cas pour la trilogie cinématographique du réalisateur Peter Jackson, Lord of the Rings. Il s’agirait de la série télévisée la plus chère jamais réalisée à ce jour, avec un budget estimé à un milliard de dollars américains (pour un total prévu de cinq saisons).

La première émission doit être diffusée le 2 septembre prochain sur Amazon Prime.