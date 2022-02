LOL : Last One Laughing

Jon Lajoie revient sous les projecteurs

Vous avez perdu la trace de Jon Lajoie depuis L’auberge du chien noir ? Rassurez-vous. Quatorze ans après avoir connu une ascension fulgurante grâce aux vidéoclips viraux Everyday Normal Guy, Show Me Your Genitals et F**k Everything sur YouTube, il semble filer le parfait bonheur à Los Angeles. Reconverti en auteur-compositeur de musique de films, le Québécois a toutefois décidé de remettre son chapeau d’humoriste pour Amazon Prime Video.