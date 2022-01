Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : L’œil du cyclone

Radio-Canada a beau diffuser L’œil du cyclone depuis moins d’un mois, on peut déjà parler de valeur sûre puisqu’un an après avoir dévoré sa première saison sur l’Extra d’ICI Tou.tv, on s’y raccroche les pieds avec plaisir cet hiver. C’est bien joué, bien écrit et bien réalisé. C’est surtout drôle et instantanément accrocheur. Cette semaine, Isabelle (charismatique Christine Beaulieu) s’inscrit — bien malgré elle — à une application de rencontres amoureuses. Avertissement : cet épisode testera la capacité d’autodérision des téléspectateurs prénommés Steeve avec deux « e ».

ICI Télé, lundi à 19 h 30

Chaînes spécialisées : Rénos à p’tits prix

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR CANAL VIE Maripier Edwar, Cédrik Reinhardt et Brigitte Poitras dans Rénos à p’tit prix

Du côté des chaînes spécialisées, la vague des émissions de décoration qui balaie le Québec depuis des années ne montre aucun signe d’essoufflement. Et c’est tant mieux, parce que, après une transformation, on aime toujours voir des gens rentrer chez eux en criant : « J’capote ! C’est pas chez nous ! » Un peu lassé des mises en scène beaucoup trop plaquées de Vendre ou rénover au Québec, on pourrait adopter rapidement Rénos à p’tits prix, une nouveauté dans laquelle les designers d’intérieur Brigitte Poitras (Bye bye maison !) et Maripier Edwar et l’entrepreneur Cédrik Reinhardt promettent de démontrer qu’on peut changer de décor sans vider son compte en banque.

Canal Vie, mardi à 19 h 30

Sur demande : Le meilleur pâtissier du Québec

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Gaël Vidricaire, Joël Legendre, Marie-Eve Janvier et Joël Lahon dans Le meilleur pâtissier du Québec

Les adeptes des Chefs, qui n’ont pas eu d’épisodes à se mettre sous la dent l’an dernier en raison d’une certaine pandémie qui n’en finit plus, devraient se ruer sur cette nouveauté du service de vidéo en ligne Vrai. Dans cette adaptation québécoise du populaire format britannique Bake Off, huit cuisiniers amateurs s’affrontent pour s’emparer du titre de meilleur pâtissier du Québec, sous l’œil des animateurs Marie-Eve Janvier et Joël Legendre. Mise en ligne en décembre, la décadente bande-annonce nous donne des envies de crème brûlée.

Vrai, dès mardi

Cinéma : Dallas Buyers Club (version française)

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Jared Leto et Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club

Après avoir revu C.R.A.Z.Y. à TVA, Victoria – Les jeunes années d’une reine à Télé-Québec et Démolition à Radio-Canada, on poursuit notre blitz Jean-Marc Vallée avec Dallas Buyers Club. Sorti en 2013, ce drame biographique du défunt cinéaste québécois relate le parcours de Ron Woodroof, un électricien déclaré séropositif en 1986, qui décide d’importer illégalement un traitement développé au Mexique et interdit aux États-Unis. Pour apprécier les superbes performances de Matthew McConaughey et de Jared Leto, respectivement sacrés meilleur acteur et meilleur acteur de soutien aux Oscars.

Cinépop, jeudi à 0 h 50