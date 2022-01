Quand Lâcher prise s’est terminé, au printemps 2020, Sophie Cadieux craignait une chose : ne plus jamais obtenir d’autres rôles aussi stimulants et différents. Aujourd’hui, elle respire plus librement. « Je suis agréablement surprise de voir tout ce que la vie a mis devant moi », déclare l’actrice en entrevue.

Marc-André Lemieux La Presse

L’année 2021 a rassuré Sophie Cadieux. Et 2022 est bien partie pour confirmer ce sentiment.

Dès le 12 janvier, elle tiendra la vedette de Dors avec moi, un suspense psychologique auréolé de mystère offert gratuitement sur ICI Tou.tv. Dans cette série composée de huit épisodes d’une dizaine de minutes, elle incarne Laurence, une mère qui pleure la mort accidentelle de Camille (Emma Lafrenière), sa fille de 6 ans. À la veille du premier anniversaire du tragique évènement, Laurence commence à expérimenter des phénomènes étranges, qu’elle interprète comme des manifestations de Camille. Son conjoint (Ted Pluviose) tente de l’aider, mais il demeure convaincu qu’elle hallucine. Est-ce vraiment le cas ?

« C’est une série qui touche à des zones assez troubles, indique la comédienne. Je suis ravie de l’espèce de tension qu’on y retrouve. C’est très introspectif. »

PHOTO ÉVA-MAUDE TC, FOURNIE PAR ICI TOU.TV Sophie Cadieux et Ted Pluviose dans Dors avec moi

D’après un scénario de l’auteure et musicienne Mireille Mayrand-Fiset, Dors avec moi représentait un beau défi pour Sophie Cadieux, qui devait exprimer une gamme variée d’émotions sans toujours utiliser la parole. La série comporte effectivement plusieurs moments de silence durant lesquels l’actrice apparaît seule, devant l’objectif du réalisateur Charles Grenier (District 31, Incarnat).

« Tout était très bien décrit, souligne-t-elle. Laurence monte lentement les marches, elle hésite, elle entend quelque chose… Les didascalies étaient précises. À chaque scène, j’avais un parcours à suivre. Pour moi, c’était aussi concret que des mots. »

Dors avec moi comporte plusieurs scènes à fleur de peau. Sophie Cadieux est d’ailleurs sortie du tournage de 14 jours éreintée, en septembre.

Mon corps était tellement fatigué de l’état psychologique dans lequel je devais me mettre que j’arrivais à la maison, et j’allais dormir. C’était un épuisement comme si j’avais couru durant toute la journée. Les scènes de tension, de pleurs, de désarmement… Mystérieusement, elles sont très exigeantes physiquement. Sophie Cadieux, comédienne, à propos du tournage de Dors avec moi

Une année foisonnante

Dors avec moi s’ajoute aux nombreux projets qui occupent Sophie Cadieux depuis l’été 2020.

L’an dernier, son nom a figuré au générique de quatre séries : Bête noire (dans laquelle elle campait une coroner), L’échappée (une enquêtrice), Rue King (une avocate en réorientation de carrière) et Lou et Sophie (une mère à court de solutions).

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TVA Sophie Cadieux joue l’enquêtrice Maya Déry dans L’échappée.

Au théâtre, elle a tenu l’affiche des pièces Les reines au TNM et Féministe pour homme à l’Usine C.

Après avoir joué une femme en épuisement professionnel dans Lâcher prise, et remporté trois prix Gémeaux au passage, la comédienne n’a certainement pas chômé.

« Quand tu fais une grosse série durant quatre ans, tu souhaites qu’après, les gens continuent de penser à toi pour toutes sortes de projets, pour toutes sortes de rôles. Pas seulement pour jouer des filles en burnout. Je voulais faire autre chose. Je voulais montrer d’autres facettes, explorer de nouvelles zones, proposer de nouveaux personnages, et surtout, continuer d’exercer le métier que j’aime. C’est ce que cette année m’a permis de faire. Pour moi, c’est le plus beau cadeau. »

Ado de banlieue

En 2022, Sophie Cadieux espère tourner la deuxième saison de Lou et Sophie, une série écrite par Yannick Éthier (Le chalet, L’Académie) qui raconte le passage à l’âge adulte de deux adolescentes (Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet) ayant terminé leur secondaire. Elle y incarne Caroline, mère de Lou, avec laquelle elle entretient une relation très conflictuelle.

« J’ai tellement capoté en lisant les textes ! s’exclame l’actrice de 44 ans. Je n’ai plus leur âge, mais je m’identifiais beaucoup aux personnages de Lou et Sophie. Cette vie de sous-sol, de partys un peu plates, de conformité… Je retrouvais mon adolescence grunge en banlieue, composée d’escapades impossibles parce que j’habitais à Laval et que je n’avais pas de char et pas de permis de conduire. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sophie Cadieux avec Jade Charbonneau dans Lou et Sophie

Sophie Cadieux a aimé le souci du détail témoigné tout au long du tournage par Sandra Coppola et Félix Tétreault, le tandem de réalisateurs. Elle a également apprécié l’esthétique naturaliste qu’ils ont adoptée.

« Je suis vraiment fière de faire partie d’une série comme ça. Je croise les doigts pour qu’il y ait une suite parce que je crois qu’il y a encore beaucoup à dire. »

Un coup dur

Sophie Cadieux devait prendre l’avion pour Paris, la semaine dernière, puisqu’au cours des prochains jours, elle doit y jouer la pièce 4.48 Psychose, de l’auteure britannique Sarah Kane. Mais en raison d’une certaine pandémie de COVID-19 qui perdure, une grande incertitude plane maintenant autour du projet.

Au Québec, la comédienne prévoit fouler les planches du Quat’Sous au printemps avec Kathleen Fortin dans Toutes choses, de Fanny Britt. Mais encore une fois, la récente fermeture des salles de spectacle jette une ombre sur l’aventure.

« C’est un coup dur, déclare Sophie Cadieux. On ne peut pas croire qu’on retombe dans le même pattern. »

Tout le monde fait sa part, mais il y a quand même un sentiment d’injustice, dans le sens qu’il n’y a pas d’éclosion dans les salles, les gens sont respectueux, mais c’est encore nous qui mangerons la claque pour un temps indéterminé, comme les restaurants. Sophie Cadieux, comédienne

L’actrice demeure toutefois optimiste en pensant aux représentations à guichets fermés qu’elle a données l’automne dernier, signe que l’intérêt du public pour les arts vivants demeure intact… ou presque.

« Les gens étaient au rendez-vous, mais ils n’achètent plus leurs billets d’avance. Pour Féministe pour homme, il pouvait rester 100 billets à midi, puis à 20 h, c’était complet. Ça rend le casse-tête des arts vivants extrêmement difficile. Maintenant, ce n’est qu’au bout d’une série de représentations, en voyant les entrées, qu’on réalise qu’on aurait pu programmer trois autres shows. Les habitudes de consommation ont changé. Il va falloir qu’on se penche là-dessus. »

Dors avec moi atterrit sur ICI Tou.tv le 12 janvier. La série Lou et Sophie est offerte sur ICI Tou.tv Extra. TVA présente L’échappée les lundis à 20 h. Mise en scène par Alexia Bürger d’après un texte de Fanny Britt, la pièce Toutes choses sera présentée au Théâtre de Quat’Sous du 19 avril au 14 mai.