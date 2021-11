Entre deux chansons, Adele s’est livrée sans filtre à Oprah Winfrey, dimanche soir, à l’émission Adele One Night Only. Voici notre décryptage du rendez-vous télévisuel de deux heures diffusé sur CBS et Global.

Marc-André Lemieux La Presse

De nouvelles chansons

Enregistrée à 300 mètres d’altitude au célèbre observatoire Griffith de Los Angeles, la portion musicale de l’émission a permis au public d’entendre quelques morceaux du quatrième album de l’artiste britannique, 30, qui sortira vendredi. Outre Easy On Me, le premier extrait paru en octobre, la chanteuse de 33 ans a proposé les ballades I Drink Wine, Hold On et Love is a Game.

Entourée de trois choristes, d’un pianiste, d’un groupe de musiciens et d’une imposante section de cordes, Adele a également revisité six vieux succès : Hello, Skyfall (pendant qu’on voyait le soleil disparaître derrière les montagnes à l’horizon) , Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love et Rolling in the Deep. En voix, elle a livré une performance sans tache.

Vêtue d’une somptueuse robe noire digne des plus grandes divas, l’étoile s’est produite devant un parterre composé de plusieurs célébrités, histoire de faire honneur au signe de Hollywood qu’on apercevait au loin. Dans l’audience, nous avons repéré Ellen DeGeneres, Drake, Melissa McCarthy, Lizzo, James Corden, Gordon Ramsay, Seth Rogen et Jesse Tyler Ferguson.

Un divorce douloureux

PHOTO JOE PUGLIESE, HARPO PRODUCTIONS, FOURNIE PAR CBS Adele en entrevue avec Oprah Winfrey

La portion entrevue de l’émission s’est déroulée dans l’opulent jardin de roses d’Oprah Winfrey, à Santa Barbara, en Californie. Ce luxueux décor rappelait celui dans lequel l’animatrice américaine avait rencontré le prince Harry et Meghan Markle, en mars dernier.

Adele s’est ouverte sur plusieurs sujets très personnels, incluant son divorce avec l’entrepreneur Simon Konecki, après trois ans de mariage. La chanteuse s’est dite « embarrassée » d’avoir échoué à sauver leur union, d’autant plus qu’ils ont un jeune fils, Angelo, 9 ans. « Parce que je viens d’une famille brisée, j’ai toujours voulu en fonder une, a-t-elle confié à Oprah. C’était une obsession. Je m’étais promis qu’à partir du moment où j’aurais des enfants, je ferais tout pour garder ma famille unie. Voilà pourquoi je suis déçue pour mon fils… et déçue de moi. »

Malgré leur séparation, Adele entretient d’excellents rapports avec son ex-mari, qui habite tout près d’elle. Encore aujourd’hui, Simon Konecki lui procure un sentiment de stabilité, après avoir été à ses côtés de 2011 à 2018, période de grande popularité durant laquelle elle aurait pu dérailler. « Il m’a probablement sauvé la vie », a déclaré la chanteuse.

Question de poids

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO Adele sur scène

Comme on pouvait s’y attendre, Oprah Winfrey a abordé la question des fluctuations de poids avec Adele. Au cours des deux dernières années, la chanteuse a perdu 100 livres. Sa transformation physique a fait la manchette des deux côtés de l’Atlantique.

Adele a raconté qu’après son divorce, elle a souffert d’anxiété. Ses crises de panique la paralysaient. Elle s’est donc réfugiée dans l’exercice physique pour retrouver un semblant de structure. Au début, elle était seulement capable de soulever 10 livres. L’été dernier, elle était rendue à 170 livres.

« Mes entraînements sont devenus mon plan, ma routine. Mon but, ce n’était pas de perdre du poids », a-t-elle insisté.

Plus une goutte

PHOTO CLIFF LIPSON, FOURNIE PAR CBS Adele sur scène

Adele a arrêté de boire. Après avoir « fait rouler l’industrie de l’alcool » à elle seule dans les mois qui ont suivi son divorce, l’auteure-compositrice-interprète a décidé de stopper sa consommation pour apprendre à « mieux se connaître ». L’alcool lui ayant volé son père, elle n’avait pas envie de faire subir le même sort à son fils.

Par ailleurs, le père d’Adele est tombé très malade en 2019. Il est finalement mort au printemps. Les relations étaient très tendues entre les deux, mais avant qu’il meure, au printemps dernier, un sentiment de calme s’est installé. « On s’est pardonnés, a signalé la lauréate de 15 prix Grammy. Ce que j’ai fait n’est aucunement comparable à tout ce qu’il m’a fait subir, mais j’ai été méchante. »

Opération marketing

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE XAVIER DOLAN Xavier Dolan et Adele lors du tournage du vidéoclip Easy On Me

Adele One Night Only visait – d’abord et avant tout – à promouvoir la parution de 30, un album qui remportera assurément un grand succès. « La musique m’a aidée à m’extirper d’une période sombre, a indiqué l’artiste. J’aimerais faire la même chose pour d’autres, pour tous ceux qui sont seuls. »

La diffusion de l’émission marquait une étape cruciale d’une opération marketing réglée au quart de tour. Opération lancée de manière fracassante en octobre avec Easy On Me, une pièce à fleur de peau accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Xavier Dolan. Un mois plus tard, l’extrait a 156 millions de visionnements sur YouTube. La chanteuse, qui apparaît en couverture des magazines Vogue et Rolling Stone, a également annoncé la tenue de deux concerts à Londres en juillet 2022. Pour l’instant, aucune autre représentation n’est confirmée, mais compte tenu de l’engouement général, l’annonce d’une tournée mondiale ne devrait pas tarder.

En d’autres termes, nous n’avons pas fini d’entendre parler d’Adele.

L’émission Adele One Night Only est offerte en rattrapage sur l’application Global TV et Slack TV. La plateforme de vidéo sur demande par abonnement Paramount+ héberge également le concert.