Andrée Boucher s’est éteinte jeudi midi, de mort naturelle, à l’âge de 83 ans. Sylvie Payette, une amie de longue date et une ancienne collègue, pleure le départ « d’une grande comédienne ».

Florence Morin-Martel La Presse

Sylvie Payette, qui a travaillé avec Mme Boucher dans les téléromans Des Dames de cœur et La Part des anges, a confié à La Presse être « bouleversée par ce départ inattendu ». « Elle va beaucoup me manquer », a-t-elle souligné.

Andrée Boucher était « une grande comédienne » et travailler avec elle était « un plaisir », a ajouté Mme Payette. « Dans les derniers mois, elle était emballée par le retour Des Dames de Coeur à la télévision, raconte-t-elle. Je suis contente qu’elle ait eu le plaisir de revoir cette série et que les gens aient pu lui dire combien ils l’aimaient. »

Son personnage d’Évelyne Lamontagne dans ce célèbre téléroman diffusé à Radio-Canada dans les années 80 lui a valu trois trophées Artis et un prix Gémeaux. Après les décès de Luce Guilbeault, Louise Rémy, Michelle Rossignol et de l’autrice Lise Payette, Andrée Boucher demeurait la seule des «Dames de cœur» toujours en vie.

La comédienne est devenue populaire dans les années 50, grâce à son rôle d’Artémise Baltour-Labranche dans Les belles histoires des pays d’en haut à Radio-Canada. Andrée Boucher a cumulé plus de 40 ans de carrière à la télévision et au cinéma, notamment dans les films La corde au cou et Tout feu tout femme.

Guy A. Lepage entretenait « une bonne relation » avec Andrée Boucher, qui a toujours ri de bon cœur en voyant l’humoriste l’imiter avec Rock et Belles Oreilles, répétant « Prendriez-vous un p’tit café ? ». « On a même fait une pub de Dunkin Donuts ensemble avec notre p’tit café, raconte-t-il. Elle a ensuite joué ma grand-mère dans Un gars, une fille. C’était une chouette madame, très flyée, qui a fait beaucoup de choses folles dans sa vie. »

Vers le début des années 2000, Andrée Boucher est devenue conférencière et a donné des ateliers partout au pays. Cette dernière a également fait paraitre un livre, intitulé J’ai choisi la vie.

Avec Richard Therrien, Le Soleil