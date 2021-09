Willie Garson, acteur de Sex and the City, meurt à 57 ans

Connu pour son rôle du meilleur ami masculin de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) dans la série Sex and the City, l’acteur américain Willie Garson est mort mardi à l’âge de 57 ans.

La Presse

Son fils en a fait l’annonce sur Instagram. « Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus forte, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse », a-t-il écrit.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE WILLIE GARSON Willie Garson entouré des actrices de Sex and the City Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker et Kristin Davis.

Des membres de la distribution de la populaire série télévisée ont également rendu hommage au disparu sur les réseaux sociaux. « Nous l’aimions tous et nous aimions travailler avec lui. Il était si drôle à l’écran comme dans la vie », a écrit Cynthia Nixon, qui tient le rôle de Miranda Hobbes. « Je n’aurais pas pu avoir un partenaire télévisuel plus brillant. Je suis anéanti et rempli de tristesse », a pour sa part indiqué Mario Cantone, qui jouait son amoureux dans Sex and the City.

Au cours de sa carrière, Willie Garson a aussi tenu l’un des rôles principaux de la série policière américaine White Collar. La cause de sa mort n’a pas été rendue publique, mais il luttait contre le cancer.