Le deuxième épisode de la série animée What If… ?, diffusée mercredi sur Disney+, nous permettra d’entendre de nouveau Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, personnage principal du film Black Panther.

Pascal LeBlanc La Presse

Avant sa mort inattendue il y a un peu moins d’un an, l’acteur américain a enregistré les répliques de cet épisode d’une trentaine de minutes dans lequel il prend, d’une certaine façon, la place de Peter Quill (Chris Pratt), de Guardians of the Galaxy.

En effet, la série What If… ? propose des variations aux histoires de l’univers cinématique Marvel (MCU) qui se déroulent dans des univers parallèles. Ainsi, T’Challa est enlevé par Yondu (Michael Rooker) et les Ravagers plutôt que Peter Quill et amené dans l’espace.

Dans le premier épisode, Peggy Carter reçoit le sérum donnant une force surhumaine et devient Captain Carter. C’est ainsi elle qui manie le fameux bouclier bleu, blanc et rouge, et non Steve Rogers.