Après des années de rumeurs et de tergiversations, la réunion tant attendue des personnages principaux de la mythique série télé Friends sera finalement présentée le 27 mai prochain sur les ondes de HBO Max.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le diffuseur américain a publié jeudi matin une courte bande-annonce montrant les six comédiens marchant de dos, avec une réinterprétation du thème musical reconnaissable entre tous. La vidéo a aussitôt été partagée sur Instagram par Jennifer Aniston, avec la mention « could we BE any more excited ?! » - « pourrions-nous être plus excités ?! »

L’émission spéciale, baptisée officieusement The One Where They Get Back Together, sera en fait une célébration improvisée autour de la réunion des comédiens Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer dans les studios originaux où ont été tournés les 236 épisodes de la série, entre 1994 et 2004.

Selon Forbes, une panoplie de vedettes ont aussi participé à l’émission, parmi elles David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington et Reese Witherspoon.

Prévu au printemps 2020, le tournage de Friends Reunion a été repoussé à de nombreuses reprises en raison de la pandémie, si bien que le tournage s’est achevé le 10 avril dernier, à Los Angeles.

La série originale s’est avérée l’une des plus populaires de l’histoire de la télé, remportant quatre prix Emmy (62 nominations), un Golden Globe (dix nominations), deux prix de la Screen Actors Guild (14 nominations) et 11 prix People’s Choice.