Le magazine culturel Esprit critique était coanimé par Rebecca Makonnen (au centre) et Marc Cassivi (à gauche), avec comme « complice » Jean-Sébastien Girard (à droite).

Après six saisons à l’antenne d’ARTV, le dernier épisode du magazine culturel Esprit critique sera diffusé vendredi. Lorsque nous avons posé la question, les raisons de la décision n’ont pas été précisées, ni ce qui est envisagé pour la suite.

Josée Lapointe

La Presse

« ICI ARTV est une vitrine essentielle pour la culture et nous sommes très heureux des six saisons du magazine culturel Esprit critique. Mais nous avons fait le choix de renouveler l’offre de magazines culturels d’ICI ARTV pour la prochaine saison 2021-2022 », a répondu par courriel Marie Tétreault, chef, Promotion et Relations publiques à CBC/Radio-Canada.

Esprit critique était coanimé depuis le début par Rebecca Makonnen et Marc Cassivi, avec comme « complice » Jean-Sébastien Girard depuis trois ans. Axé sur la culture au sens large, le magazine a mis de l’avant de nombreux collaborateurs dont Rose-Aimée Automne T. Morin, Fabien Cloutier, Catherine Éthier, Jay du Temple et Vanessa Destiné.

Enregistrée mercredi soir, l’émission de vendredi sera le 110e et dernier épisode.