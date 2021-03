Hugo Dumas Chronique

Dany Turcotte en a plein son casque

Évidemment que Dany Turcotte était encore secoué et brisé, 10 jours après avoir démissionné de son rôle de fou du roi à Tout le monde en parle. Passer 16 ans et demi sur un hot seat, il y a de quoi craquer, surtout quand les trolls te pourrissent la vie à propos de ton orientation sexuelle, de façon gratuite et méchante.