Qu’ont en commun Marie-Evelyne Lessard, Xavier Dolan et Fayolle Jean père et fils ? Ils sont parmi les doubleurs québécois de la série de cinq films de Steve McQueen Small Axe, offerte sur Amazon Prime Video. Depuis peu, la plateforme confie des versions françaises à des studios de doublage montréalais. État des lieux.

Émilie Côté

La Presse

Si vous avez vu Flack sur la plateforme Amazon Prime Video, vous avez peut-être remarqué que la série mettant en vedette Anna Paquin a été doublée au Québec. Small Axe, la série de cinq films de Steve McQueen sur le sort des communautés immigrantes afro-caribéennes à Londres, est aussi offerte depuis peu dans une version française doublée ici.

La décision d’Amazon Prime Video d’offrir des versions doublées en français au Québec est une bonne nouvelle pour l’industrie du doublage à Montréal. Surtout que les derniers mois ont été difficiles et au ralenti, puisque très peu de nouveaux films ont pris l’affiche dans les salles de cinéma.

Le studio montréalais Difuze a doublé en français la série Alex Rider, alors que le studio Cinélume s’est chargé de Flack. « C’est encourageant, cette ouverture d’Amazon. C’est une bonne nouvelle, car ce n’est pas toutes les plateformes qui doublent au Québec », explique Alexandre Da Sylva, directeur à la boîte Cinélume.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Anna Paquin dans la série Flack, doublée au Québec.

C’est Stéfanie Dolan qui double Anna Paquin. Vous connaissez peut-être sans le savoir la voix de l’actrice, car c’est celle du personnage d’Hermione (incarnée par l’actrice Emma Watson) dans les films en version française de la série Harry Potter.

Et Netflix ?

Netflix double beaucoup de séries en anglais à Montréal (nous y reviendrons), mais depuis 2015, tout le doublage en français se fait à Paris. La comédienne Natalie Hamel-Roy se souvient très bien du jour où Netflix a pris cette décision. Elle dirigeait alors le plateau de doublage de la troisième saison de House of Cards. « J’étais en studio quand j’ai appris la mauvaise nouvelle. Nous venions de faire une première journée de doublage », raconte-t-elle.

C’est elle qui a dirigé le plateau de doublage de la nouvelle série de cinq films Small Axe – acclamée par la critique – de Steve McQueen. « Un grand privilège », dit-elle.

C’est avec un grand souci de diversité que Natalie Hamel-Roy a choisi les membres de son équipe. Plusieurs acteurs noirs québécois ont pris part au doublage, dont Myriam De Verger, Philippe Racine, Didier Lucien, Fayolle Jean, Widemir Normil, Iannicko N’Doua, Lyndz Dantiste, Yardly Kavanagh et Marie-Evelyne Lessard.

Ils ont participé au doublage de <em>Small Axe</em> PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Evelyne Lessard

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Didier Lucien

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Iannicko N’Doua

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UDA Myriam De Verger

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UDA Philippe Racine

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UDA Fayolle Jean

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Widemir Normil

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’AGENCE PREMIER RÔLE Lyndz Dantiste

« Nous avons fait des auditions et j’ai fait des rencontres formidables », dit-elle. Lors de certaines scènes où il était question de racisme, c’était même « bouleversant » de les voir à l’œuvre, souligne-t-elle.

Le doublage des cinq films de Steve McQueen (aussi connu pour son film oscarisé 12 Years a Slave) représentait tout un défi avec les mesures sanitaires, puisque les acteurs ne pouvaient être réunis dans une même pièce pour doubler les scènes de groupe, dont celle de sept minutes dans une manifestation au début du film Mangrove. Les voix ont dû être doublées une à une.

Xavier Dolan, la voix de John Boyega

L’acteur et réalisateur Xavier Dolan, qui a grandi dans le monde du doublage, a doublé la voix du personnage de Leroy Logan (incarné par John Boyega) dans le film Red, White and Blue de la série Small Axe.

Xavier Dolan avait gagné l’audition pour doubler l’acteur John Boyega dans Star Wars, mais il a eu un empêchement. Ce fut donc partie remise avec le film de Steve McQueen.

Je travaille avec Xavier depuis qu’il est petit. J’ai même joué dans Mommy pour lui. Syonara ma guédaille, c’est moi ! Natalie Hamel-Roy, comédienne

Natalie Hamel-Roy dirige souvent des enfants (notamment pour la série d’animation Bébéatrice). Elle siège au conseil d’administration de l’Union des artistes (UDA) en tant qu’administratrice et elle est responsable de la commission sur le doublage. Dans le cas de Small Axe, elle aurait voulu avoir davantage de doubleurs issus de la diversité, mais ils ne sont pas assez nombreux. Elle a annoncé par ailleurs à La Presse que l’UDA et l’INIS (Institut national de l’image et du son) offriraient sous peu des formations de doublage pour les personnes issues de la diversité et d’origine autochtone.

« Le doublage est un art », souligne Natalie Hamel-Roy, qui est la doubleuse « fidèle » de l’actrice américaine Melissa McCarthy.

Beaucoup de potentiel

Par le passé, des films doublés en France n’ont pas passé le test au Québec. C’est notamment le cas du classique pour enfants Madagascar qui était bourré d’argot. Disney traduit pour sa part la plupart de ses films au Québec. Si bien que Véronique Claveau et Marc Labrèche se donnent la réplique dans La reine des neiges, alors que Célia Gouin-Arsenault prête sa voix à Mulan dans la plus récente version de la franchise.

Pour Alexandre Da Sylva, le fait qu’Amazon a commencé à doubler du contenu au Québec est très prometteur bien que cela demeure une quantité de travail somme toute marginale. « C’est un bon début, mais il faut que cela continue. […] Il y a plein de potentiel de doublage en français avec la vidéo sur demande, mais c’est au bon vouloir des studios et des plateformes », expose-t-il.

Même des productions canadiennes financées avec des fonds canadiens ne sont pas doublées ici. Il faudrait un minimum dans la loi. Alexandre Da Sylva, directeur à la boîte Cinélume

Si les studios se contentent de doubler des films et des séries en français en France pour éviter des coûts supplémentaires, le Québec peut très bien faire un bon doublage en français international, plaide Joey Galimi, président de l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP).

Netflix fait par ailleurs doubler beaucoup de films et de séries (en langue étrangère, comme on dit au gala des Oscars) en anglais à Montréal. Un paradoxe ? Non. « Nous sommes les mieux placés au monde pour faire du doublage en anglais, souligne Joey Galimi. Nous avons l’expertise et l’équipement. Nous en faisons depuis longtemps. Tu vois la différence quand c’est fait à Montréal. »

Joey Galimi a dirigé le plateau de doublage (en français) des deux premières saisons de la série Orange Is The New Black avant que toutes les versions françaises de Netflix soient faites en France. Récemment, il a doublé les six épisodes de la série humoristique Frank from Ireland, qui sera offerte sur Amazon Prime Video.

Amazon double ici pour le public d’ici. C’est une marque de respect. Joey Galimi, président de l’Association nationale des doubleurs professionnels

La concurrence est forte à l’étranger pour les contrats de doublage. En 2015, une baisse des tarifs des doubleurs et des directeurs de plateau a même été votée au sein de l’UDA et de l’ANDP.

Pour Joey Galimi, il y a une limite « à faire des prix d’ami ». Il espère que les salles de cinéma rouvriront pour de bon pour que le doublage reprenne son erre d’aller.

Aucun représentant d’Amazon Prime Video n’était en mesure de nous accorder une entrevue jeudi.

Natalie Hamel-Roy souligne qu’il y a un problème de synchronisation sur la plateforme Amazon Prime Video dans Lovers Rock, le deuxième film de la série Small Axe. Cela crée un décalage entre le son et l’image qui devrait être corrigé sous peu.