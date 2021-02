Les studios Marvel viennent d’annoncer le lancement d’une nouvelle série documentaire qui lèvera le voile sur les dessous de l’univers Marvel Comics.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le premier épisode de la série Assembled, qui sera diffusé à partir de 12 mars sur Disney+, portera sur la création de WandaVision, exactement une semaine après la finale de la minisérie de neuf épisodes, première manifestation de la phase IV de l’univers cinématographique Marvel.

Assembled montrera en détail le travail des créateurs, des acteurs et des équipes de tournage des films et séries Marvel. Dans le premier épisode, les amateurs pourront en apprendre davantage sur les concepts entourant la production de WandaVision, sur les inspirations qui ont mené à la création de ce sitcom inédit dans l’univers Marvel, de même que sur les défis de tourner un épisode entier devant public.

Chaque épisode d’Assembled sera lancé sur la chaîne de diffusion peu de temps après la présentation en primeur des films ou séries à venir. On sait déjà qu’un épisode d’Assembled portera sur les dessous du film The Falcon and The Winter Soldier, un autre sur la genèse du film Black Widow, mettant en vedette Scarlett Johansson, de même qu’un troisième à propos de la série Hawkeye, superhéros interprété par Jeremy Renner.