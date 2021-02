On sent toute la complicité entre Robert Lepage et Yves Jacques, qui joueront samedi soir La face cachée de la Lune en direct du Diamant à Télé-Québec. Les voir se renvoyer la balle sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche nous a donné encore plus envie de les voir jouer les deux frères de cette œuvre majeure.

Richard Therrien

Le Soleil

« Celui qui joue Philippe, c’est celui qui est capable d’entrer dans la machine à laver », a blagué Yves Jacques pour taquiner le créateur, faisant référence au poids que plusieurs ont pris en pandémie. « C’est incroyable de voir jouer Robert, t’as l’impression qu’il recrée le spectacle tous les soirs », a-t-il poursuivi pour se racheter.

