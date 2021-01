Leur tournée commune Pour une histoire d’un soir venait à peine de prendre son envol lorsque tout s’est arrêté à cause de la pandémie en mars 2020.

Josée Lapointe

La Presse

Qu’à cela ne tienne, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier se sont fait plaisir en enregistrant une version intime de ce spectacle qu’elles ont intitulé cette fois Pour une histoire…, émission qui sera diffusée à Télé-Québec le 12 février et pendant laquelle elles se livrent aussi sur leur carrière dans une discussion à cœur ouvert.

La captation a eu lieu dans le magnifique théâtre Rialto à Montréal, et les trois chanteuses ont profité de l’occasion pour faire quelques invitations spéciales. Ainsi Lara Fabian, Klô Pelgag et Ingrid St-Pierre sont venues se joindre à leurs voix pour interpréter quelques-uns de leurs plus grands succès des années 80 et 90, dans une soirée toute féminine qui s’annonce aussi réconfortante qu’électrisante.