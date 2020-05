« En dépit du contexte exceptionnel », Radio-Canada prévoit une saison 2020-2021 complète, composée à 90 % d’émissions jamais diffusées sur ICI Télé pour la plage horaire de 18 h à 23 h.

Marissa Groguhé

La Presse

Pour ces mêmes heures, Radio-Canada annonce un contenu à environ 90 % canadien, dans un communiqué faisant part des « grandes lignes » de sa programmation à venir.

Au niveau des nouveautés, de nouvelles saisons de District 31, de Discussions avec mes parents, de Toute la vie, ainsi que la première saison des Mecs seront à l’horaire. « Sous toutes réserves », on prévoit également 18 nouveaux épisodes de 5e rang.

Plusieurs émissions dramatiques figurent au programme : C’est comme ça que je t’aime, Fragile, La Maison-bleue, Trop (saison 3) et Une autre histoire.

« Outre la nouvelle saison de Deuxième chance, dont le tournage sera confirmé sous peu, la plupart des émissions de culture et variété seront de retour » à Ici Télé, indique Radio-Canada. Ainsi, on retrouve sur la grille des titres comme On va se le dire, Les enfants de la télé, Infoman, 100 Génies, Au suivant, En direct de l’univers, 1res fois et Tout le monde en parle.

Les émissions culturelles L’effet wow et Esprit critique seront de retour, tout comme les émissions d’information La Facture, L’épicerie, Enquête, La semaine verte, Les coulisses du pouvoir et Découverte.

Deux nouvelles émissions de cuisine feront leurs débuts. Après Ricardo, Ici Télé diffusera 5 chefs dans ma cuisine, une heure quotidienne de recettes et conseils pratiques. L’autre série culinaire, Savourer, est un rendez-vous hebdomadaire animé par la nutritionniste Geneviève O’Gleman.

Annoncée au printemps, la « série de rencontres » Josélito au cœur du monde sera finalement diffusée à l’automne.

Pour les plus jeunes, ICI Télé présentera notamment la nouvelle série Paddington. On note également le retour de L’effet secondaire, Alix et les merveilleux, L’Agent Jean et 14 millions de choses à savoir.

Finalement, Radio-Canada prévoit plusieurs cases horaires dédiées aux films canadiens et québécois.