Alors que plusieurs acteurs du milieu de la production télévisuelle espèrent la reprise des tournages, l’équipe de Y’a du monde à messe va de l’avant et reviendra en ondes à Télé-Québec dès le 5 juin prochain.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Il s’agira d’émissions originales, toujours pilotées par Christian Bégin en compagnie de sa chorale et de ses musiciens, mais le tout en respect des règles de distanciation sociale. Ainsi, musiciens et choristes seront éclatés sur tout l’espace de la scène du théâtre Paradoxe - l’enregistrement se fera sans public. Quant à l’animateur Christian Bégin, il prendra désormais place à une table allongée et recevra non plus cinq, mais plutôt quatre invités.

« Savoir qu’on va retrouver nos rendez-vous hebdomadaires, que la conversation va reprendre, que la parole va se réanimer, qu’on va se revoir, vous n’avez pas idée du chaud que ça me fait au coeur, de la joie qui m’irradie, a déclaré l’animateur et comédien. Sans farce, tout ça qui nous unit, c’est diablement divin ! »

Comme par le passé, un artiste offrira chaque semaine une prestation musicale en fin d’émission, sans toutefois être présent à la table. Quant aux invités qui sont attendus, notons la présence de Jean-Luc Mongrain, Marina Orsini, Alexandre Barrette, Patrice Roy, Julie Le Breton, l’horticultrice-humoriste Marthe Laverdière ou encore le Pharmachien Olivier Bernard.

Rappelons que l’émission est l’antenne depuis le 3 avril dernier, mais on a été contraint de diffuser des épisodes en rappel puisque les tournages de la saison 4 avaient été suspendus en raison de la COVID-19.

C’est fini pour Les Ex

Par ailleurs, la direction du Réseau de l’information a annoncé jeudi la fin de la vénérable émission Les Ex, lancée à l’occasion de la campagne électorale québécoise de 2007. ICI RDI proposera la saison prochaine l’émission Mordus de politique, animée de 12 h 30 à 14 h par le chef du bureau parlementaire, Sébastien Bovet.

De nombreux anciens politiciens sont passés au fil des années au micro des Ex, notamment Liza Frulla, Marie Grégoire, Jean-Pierre Charbonneau, Christos Sirros, Yolande James, Yves-François Blanchet ou Mathieu Traversy.